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07.12.2021 09:58
Рубрика: Общество

Исследование: пик использования компьютеров и смартфонов приходится на 16 лет

Текст: Мария Агранович
Пик использования компьютеров и смартфонов приходится на 16 лет. Об этом говорят результаты исследования Российской академии образования. В опросе приняли участие почти 14 тысяч школьников: мальчики и девочки в возрасте от 10 до 18 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В качестве "окна" в цифровой мир школьники в подавляющем большинстве случаев используют смартфоны (77,9%), на втором месте - настольные компьютеры (10,4%). При этом почти 70% школьников проводит за экраном от 50 до 100% свободного времени. 16-летние подростки проводят у компьютера две трети своего времени, чуть меньше - ребята 15 и 13 лет, на третьем месте - молодежь 18 лет.

Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию

Интересно: эксперты сравнили время, которое проводят за компьютерными играми дети-читатели и те, кто читать не любит. Разница есть. Читатели отдают "игрушкам" примерно 37% своего времени, а те, кто не читает - 49%.

Еще сравнили условных отличников и тех, кто учится средне. Здесь разница примерно такая же: троечники проводят за играми 55% времени, отличники - 44%. Но все же для школьников цифра - это прежде всего не игры и развлечения, а возможности для получения новых знаний, учебы.

- Доступ к цифровым образовательным ресурсам сегодня становится важнейшим условием для создания равных возможностей в получении качественного образования, - подчеркнула президент РАО Ольга Васильева на научной конференции "Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании", которая проходит в эти дни. - Главный вызов в том, что решения по реформированию образования, в частности, его содержания и применения средств обучения, должны основываться на научных подходах и результатах профессиональной экспертизы.

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