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07.12.2021 14:59
Рубрика: Общество

Исследование показало, что чайки умнее, чем кажется

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рейтинге смышлености у птиц чайки традиционно занимали не самые сильные позиции. Наибольший интеллект отводили попугаям и корвидам. Чайки же "болтались" внизу, наравне с голубями.

Фото: iStock
По какому графику питаются чайки

Новое исследование среди чаек с кольчатым клювом (Larus delawarensis) доказало, что дикие чайки, обитающие на скалах Канады, более способны, чем казалось на первый взгляд. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Был проведен тест под названием "натягивание струны". Задача требовала, чтобы птица поняла, что, потянув за струну, она может перемещать пищевую награду из пределов недосягаемости к себе поближе. Струну - обычную веревку, лежащую на земле, соединяли с чашкой Петри, в которую клали кусок колбасы в прозрачной пластиковой коробке с отверстием. Чтобы вытащить колбасу, птицы должны были потянуть за веревочку.

Некоторое время ушло на то, чтобы приучить птиц к появившимся возле их гнездовий ящикам. После чего ученые и приступили к экспериментам. Всего в них приняли участие 138 родительских чаек, вернувшихся в свои гнезда, чтобы исследовать коробку. 104 из них попытались решить задачу.

Некоторые не пытались дотянуться до награды, другие пытались схватить чашку Петри, клевали коробку или тянули за веревку.

Из 104 попыток 25 процентов были успешными, птицы доставали колбасу из коробки, чтобы съесть, причем 21 процент успешных добились цели с первого раза.

"Показатель успеха в 21 процент с первой попытки и 25 процентов в целом является убедительным доказательством того, что чайки с кольцевым клювом хорошо справляются с этой конфигурацией теста на натягивание струны", отметили исследователи.

Обычно такой тест проходили сидящие птицы или попугаи, но не водоплавающие пернатые.

Кстати, авторы исследования обратили внимание на то, что изучением когнитивных способностей водоплавающих птиц вообще собственно никто и не занимался. Тогда как многие береговые птицы, чайки и ауки прекрасно адаптируются к новым условиям, используют инструменты для прихорашивания и приманку для ловли рыбы.

Фото: iStok
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Остаются сомнения в том, решают ли чайки проблему в целом. Дело в том, что более раннее исследование, проведенное среди ворон, показало, что эти птицы продолжали дергать за веревочку только потому, что пища продолжала подкрадываться все ближе. Если веревка была свернута и еда не подползала ближе, они останавливались. То есть птицы не представляют себе план действий на будущее, а дергают за ниточку просто потому, что видят, как он работает.

Подобное изучение птиц важно тем, что дает информацию о том, как птицы адаптируются к новым условиям и используют информацию. Ведь деятельность человека и изменение климата влияют на пищевой ареал диких птиц. И от их приспосабливаемости к новым условиям зависит выживаемость вида.

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