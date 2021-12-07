К астероиду отправлен аппарат-камикадзе

Первый в истории космический камикадзе отправился в далекий полет. Он должен пожертвовать собой во имя благой цели. Проверить один из способов защиты Земли от астероидной опасности. Сегодня среди различных вариантов одним из наиболее эффективных ученые называют изменение орбиты потенциально опасного космического гостя. Для этого аппарат должен на полной скорости врезаться в астероид.

ИНФОГРАФИКА "РГ"/ ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / ЮРИЙ МЕДВЕДЕВ

Чтобы найти оптимальную цель, ученые изучили огромное количество претендентов. В итоге был выбран тандем из астероида Дидим диаметром около 780 метров и его спутника, 163-метрового астероида Диморф. Именно в него должен ударить в сентябре будущего года созданный НАСА аппарат DART весом всего 550 кг. Его траектория рассчитана таким образом, чтобы он врезался в Диморф на скорости около 6,6 км/с. Этот удар должен сдвинуть орбиту "малыша" ближе к Дидиму. Событие произойдет примерно в 11 миллионах километров от Земли. Телескопы с Земли будут отслеживать последствия катастрофы, а Европейское космическое агентство отправит зонд Hera на Диформ в 2024 году, чтобы убедиться, что астероид следует по новому пути. А главное, насколько верно рассчитан весь эксперимент. В случае успеха возможно именно такой способ будет выбран как наиболее предпочтительный для борьбы с астероидной опасностью. Стоимость миссии 325 миллионов долларов.

Аппарат должен на полной скорости врезаться в астероид

На сегодняшний день человечество знает примерно о 25 тысячах астероидах, периодически сближающихся с Землей. Астероиды больше 100 метров в диаметре, орбиты которых проходят ближе чем на 7 миллионов километров от нашей планеты, считаются потенциально опасными - таких примерно 5% от общего числа.

Понятно, что рано или поздно один из них упадет на Землю. Что может обернуться для Земли катастрофой планетарного масштаба. Так уже произошло 66 млн лет назад, когда аналогичное столкновение привело к массовому вымиранию животных, в том числе динозавров. Поэтому ежегодно проводятся учения, чтобы отработать на случай подобной опасности четкий механизм действий. Так, в этом году на компьютере смоделировали падение 140-метрового астероида в Центральной Европе. Условия задачи жестокие: гостя удалось засечь всего за полгода до падения. К каким результатам пришли ученые?

Кардинальные меры были сразу исключены. Сегодня в арсенале борьбы с астероидами есть три основных средства. Первый - его взорвать, например, применив ядерную бомбу. Мелкие осколки уже не так опасны. Второй - частично испарить с помощью мощных лазеров, чтобы изменить его орбиту и отвести от Земли. Третий - отправить к астероиду аппарат-камикадзе, который в него врезается и меняет траекторию полета.

Все эти меры уже были проверены в предыдущих "играх". Оказалось, что для их подготовки и реализации потребуется как минимум 5, а то и 10 лет. Все, что мы можем сделать за полгода, - подготовиться к неизбежному удару, чтобы хоть как-то минимизировать последствия. Пока картина довольно Поэтому эксперимент с аппаратом DART крайне важен.