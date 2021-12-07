К астероиду отправлен аппарат-камикадзе

Новости

В Минске назвали страны, против которых вводится эмбарго 21:44
Попова оценила вероятность закрытия границ из-за "омикрона" 21:34
Путин заявил о стремлении сил на Западе развалить Россию 21:27
Путин и Байден общались строго тет-а-тет 21:23
Финский премьер подверглась критике из-за посещения ночного клуба 21:20
Число вернувшихся из ЮАР в РФ с признаками коронавируса выросло до 24 21:17
68 медиков заразились COVID-19 после вечеринки в Испании 21:15
Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления 21:09
Cудно "Академик Иоффе" направится в Россию после ареста 21:04
Погасить электронную закладную можно будет из любой точки страны 20:46
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев" 20:41
Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде 20:29
Раненной при стрельбе в МФЦ девочке окажут психологическую помощь 20:18
Суд отказал Газизову в выплате компенсации от "Спартака" 20:18
Вице-спикер Госдумы о стрельбе в МФЦ: Нужно выявлять причины агрессии 20:11
Иммунолог объяснил, почему коронавирусу "невыгодно, чтобы все умирали" 20:09
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США 19:56
Непомнящий потерпел второе подряд поражение в матче против Карлсена 19:41
На расчистку путей от снега в Москве направят 2 тысячи человек и спецтехнику 19:33
В России создадут условия для комплексной реабилитации инвалидов 19:22
В подмосковных Люберцах живодер выбросил щенка с 14-го этажа 19:09
Путин и Байден приветствовали друг друга перед саммитом 19:07
Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 21:23
Рубрика: Общество

К астероиду отправлен аппарат-камикадзе

Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Первый в истории космический камикадзе отправился в далекий полет. Он должен пожертвовать собой во имя благой цели. Проверить один из способов защиты Земли от астероидной опасности. Сегодня среди различных вариантов одним из наиболее эффективных ученые называют изменение орбиты потенциально опасного космического гостя. Для этого аппарат должен на полной скорости врезаться в астероид.
ИНФОГРАФИКА "РГ"/ ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / ЮРИЙ МЕДВЕДЕВ

Чтобы найти оптимальную цель, ученые изучили огромное количество претендентов. В итоге был выбран тандем из астероида Дидим диаметром около 780 метров и его спутника, 163-метрового астероида Диморф. Именно в него должен ударить в сентябре будущего года созданный НАСА аппарат DART весом всего 550 кг. Его траектория рассчитана таким образом, чтобы он врезался в Диморф на скорости около 6,6 км/с. Этот удар должен сдвинуть орбиту "малыша" ближе к Дидиму. Событие произойдет примерно в 11 миллионах километров от Земли. Телескопы с Земли будут отслеживать последствия катастрофы, а Европейское космическое агентство отправит зонд Hera на Диформ в 2024 году, чтобы убедиться, что астероид следует по новому пути. А главное, насколько верно рассчитан весь эксперимент. В случае успеха возможно именно такой способ будет выбран как наиболее предпочтительный для борьбы с астероидной опасностью. Стоимость миссии 325 миллионов долларов.

Аппарат должен на полной скорости врезаться в астероид

На сегодняшний день человечество знает примерно о 25 тысячах астероидах, периодически сближающихся с Землей. Астероиды больше 100 метров в диаметре, орбиты которых проходят ближе чем на 7 миллионов километров от нашей планеты, считаются потенциально опасными - таких примерно 5% от общего числа.

Понятно, что рано или поздно один из них упадет на Землю. Что может обернуться для Земли катастрофой планетарного масштаба. Так уже произошло 66 млн лет назад, когда аналогичное столкновение привело к массовому вымиранию животных, в том числе динозавров. Поэтому ежегодно проводятся учения, чтобы отработать на случай подобной опасности четкий механизм действий. Так, в этом году на компьютере смоделировали падение 140-метрового астероида в Центральной Европе. Условия задачи жестокие: гостя удалось засечь всего за полгода до падения. К каким результатам пришли ученые?

Кардинальные меры были сразу исключены. Сегодня в арсенале борьбы с астероидами есть три основных средства. Первый - его взорвать, например, применив ядерную бомбу. Мелкие осколки уже не так опасны. Второй - частично испарить с помощью мощных лазеров, чтобы изменить его орбиту и отвести от Земли. Третий - отправить к астероиду аппарат-камикадзе, который в него врезается и меняет траекторию полета.

Все эти меры уже были проверены в предыдущих "играх". Оказалось, что для их подготовки и реализации потребуется как минимум 5, а то и 10 лет. Все, что мы можем сделать за полгода, - подготовиться к неизбежному удару, чтобы хоть как-то минимизировать последствия. Пока картина довольно Поэтому эксперимент с аппаратом DART крайне важен.

NASA: Астероид диаметром свыше 300 метров приблизится к Земле
Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"