Кабмин выделил 89 миллиардов рублей на поддержку ОМС

Правительство дополнительно направило 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с коронавирусом.

"Для людей такая помощь останется бесплатной и дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны", - заверил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Также подготовлено постановление, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом. Он был введен в апреле прошлого года и будет действовать еще три года.