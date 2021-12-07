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07.12.2021 15:49
Рубрика: Власть

Кабмин выделил 89 миллиардов рублей на поддержку ОМС

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство дополнительно направило 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с коронавирусом.
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

"Для людей такая помощь останется бесплатной и дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны", - заверил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Также подготовлено постановление, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом. Он был введен в апреле прошлого года и будет действовать еще три года.

Путин подписал закон об уточнении формы полиса ОМС
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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