Какие продукты экспортируют российские регионы

Далеко не только с нефтью и газом ассоциируется сегодня на международном рынке Россия. Югра - это северные деликатесы. Ямал - экологически чистая рыба. Челябинская область и Карелия - среди прочего еще и конопляная сгущенка, и зеленая гречка.

"Завтрак туриста" для Сербии

Рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" из Нижневартовска выпускает продукцию из местных щуки, язя, окуня, плотвы. Ее поставляют в Китай, Казахстан, Сербию.

Недавно товар нижневартовцев признали продуктом года на Международной выставке WorldFood Moscow. И рыбными консервами заинтересовались в Египте и Мексике. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Югры, партнеры уже изучают образцы продукции.

В Сербию особенно большие партии рыбных консервов югорчане поставили в разгар пандемии, когда в этой стране возник дефицит продуктов. Тогда "Завтрак туриста" появился в 50 сербских магазинах.

"Диалог о поставке с сербской компанией был начат после размещения продукции на электронной торговой площадке, - рассказала гендиректор Центра поддержки экспорта Югры Ирина Гайченцева. - Для нашей команды этот кейс один из самых успешных по выводу югорской продукции на европейский рынок".

Налиму дали "золото"

В ноябре на конкурсе "Вкусы России" бренд "Рыбные консервы Ямала" получил второе место в номинации "Гастрономическая находка". В них только рыба из чистейших водоемов Ямала плюс немного соли, специи - и никакой химии.

Консервы комбината недавно победили и на международном конкурсе "Гарантия качества-2021". Больше 900 производителей представили свои товары. А в финал вышли только 40 наименований продукции.

Салехардский комбинат стал единственным среди российских рыбных предприятий, прошедших в финал. Золотой медалью были отмечены консервы "Налим пресноводный обжаренный в томатном соусе".

Предприятие вошло в реестр Таможенного союза. Первую партию консервов, почти 20 тысяч тонн, а это больше 62 тысяч банок отправили в Казахстан в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Консервами уже заинтересовались в Беларуси, Киргизии и Армении. Сейчас ведутся переговоры о поставках.

Конопляная сгущенка

Челябинская компания "МЕДАЛ" поставляет на экспорт линейку продукции из промышленной конопли. Растение не относится к наркотическим сортам. Оно содержит огромное количество полезных веществ.

Конопляное масло и высокопротеиновая мука, ядра семян, по вкусу очень напоминающие кедровый орех, и салатная заправка, конопляные конфеты и сгущенка уже успешно экспортируются в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Есть интерес у Восточной Европы и Лаоса, Вьетнама и Таиланда.

Всего через три года после своего появления челябинская компания вошла в топ-3 конкурса "Экспортер года". "Конопляные конфеты и сгущенку производим из растительного белка и заменяющего сахар сиропа топинамбура, - рассказывает основатель компании Дмитрий Ильков. - Один из видов "Русских пряников" теперь делают из конопляной муки с добавлением семян".

В первый год работы компания отправила пробную партию продукции только в Беларусь. "Сегодня экспорт вырос до 10 процентов, - продолжает Дмитрий. - При финансовой поддержке Российского экспортного центра оформляем сертификат ISO 22000, который необходим для поставок в Европу. А параллельно продолжаем заниматься научными изысканиями в сфере использования этого полезного растения".

В Сербию особенно большие партии рыбных консервов югорчане поставили в разгар пандемии, когда в этой стране возник дефицит продуктов

Черный рис и зеленая гречка

Карельский Торговый дом "Ярмарка" во Всероссийском конкурсе "Экспортер года" занял первое место в номинации "Сфера агропромышленного комплекса". Победить в конкурсе было непросто. Всего подали более 1,7 тысячи заявок.

Компания занимается производством пищевых продуктов, в том числе для правильного питания. И поставляет их в 16 стран, в основном постсоветского пространства. Но в будущем году планирует выйти и на европейский рынок. По словам руководителей компании, они используют опыт поваров уровня "Мишлен".

Среди продукции компании - крупы, в том числе черный рис и зеленая гречка, смеси для приготовления ризотто, детских каш с сухофруктами, а также супы быстрого приготовления.

Прямая речь

Андрей Белоусов, первый вице-премьер:

- Подавляющее большинство зарубежных рынков закрылось, на многих наблюдается спад. Те, кто принял вызов и смог выстоять, несмотря на сложности увеличить объем продаж, - настоящие герои.

Правительству особенно важно поддерживать бизнес в целом и экспортно ориентированные компании в частности. За период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму - 650 миллиардов рублей.

Производительность

Один диван в минуту

Один диван в минуту - такие амбициозные цели ставит перед собой "Волжская мебельная мануфактура". Это стало возможным благодаря завершению трехмесячного этапа реализации нацпроекта "Производительность труда".

"Сейчас с экспертами Федерального центра компетенций мы создаем индивидуальные решения по росту производительности труда за счет устранения всех видов потерь", - сообщил директор предприятия Андрей Волобуев.

"Решением, как снизить почти на 30 минут время, которое работники тратят на поиск деталей", - поделился руководитель проекта центра Юрий Васильев. По его словам, эксперты заметили, что отсутствует идентификация деталей для сборки каркасов. Если их распределить на стеллажах по принципу супермаркета и перемещать по плановому заказу, эффективность заметно повысится.

Бережливые технологии не только экономят время, но и позволяют держать в узде цены на товары, повышать их качество. В нацпроекте участвуют десятки мебельных производств. И сегодня многие из них уже могут конкурировать с импортными производителями.

Подготовил Алексей Юхтанов

Финансы

Свой кредит не тянет

Волгоградская компания, выпускающая металлоконструкции, взяла кредит на 50 миллионов, чтобы развивать производство. Получить такую крупную сумму удалось благодаря государственной гарантии.

Госкорпорация "Малое и среднее предпринимательство" стала поручителем на 25 миллионов рублей. "Эту меру поддержки могу назвать очень действенной. Ведь на 50 процентов увеличивается лимит по кредитованию. Без нее требовалось бы еще внести залог, - объясняет главный бухгалтер фирмы Анастасия Ефимова. - Еще я бы отметила субсидируемую процентную ставку. На ноябрь в том банке, где мы брали кредит, она составляла 9 процентов. Но часть денег банку компенсирует госкорпорация".

Компании уже удалось нарастить оборот на 30 процентов. Без дополнительных инвестиций эту планку не удалось бы стабильно удерживать. А с развитием производства здесь планируют создавать новые рабочие места.

В этом году госгарантиями воспользовалось на 40 процентов больше малых и средних предпринимателей, чем в 2020-м. Это уже почти 10 тысяч компаний. Среди них - и Кукморский хлебозавод "Рамазан икмэге". Он намерен увеличить поставки и расширить ассортимент своей выпечки.

Тоже в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" завод приобрел в лизинг современное хлебопекарное оборудование на сумму более 148 миллионов рублей. Оно позволяет выпускать 18 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Это почти вдвое больше, чем раньше. И специалисты говорят, что это не предел.

"Нам просто повезло, ведь, по сути, мы приобрели оборудование будущего. И уже используем технологии, которые другие только собираются внедрять, - говорит коммерческий директор Ильнур Юнусов. - Сами бы мы с учетом нынешних цен на сырье, высокой себестоимости и низкой цены хлеба такую покупку не осилили бы".

Подготовили Ольга Кондрева, Роман Мерзляков