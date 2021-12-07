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07.12.2021 01:00
Рубрика: Общество

Какой сегодня праздник. 7 декабря - Международный день авиации

Текст: Людмила Петрова
Ежегодно 7 декабря в мире отмечается Международный день гражданской авиации. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. Инициатором основания праздника стал Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Именно эта дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1944 году в Чикаго была подписана Конвенция о международной гражданской авиации.

Цель Международного дня гражданской авиации - информировать общественность о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие стран, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий государств по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества. На данный момент в ИКАО входит 193 государства. Россия является членом организации с 14 ноября 1970 года.

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Каждые пять лет, в юбилейные годы создания ИКАО, День проходит под специальной темой. В промежуточные периоды между годовщинами Совет определяет тему на четыре года. До 2023 года тема Дня определена как "Продвижение инноваций для глобального развития авиации".

Вся авиационная система мира, в том числе и российская, в 2020 году столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за коронавируса, перевозчики несли колоссальные убытки. В 2021 году ситуация постепенно стабилизируется. В ноябре министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что авиация в России восстанавливается после пандемии. За январь-октябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 94,6 миллиона пассажиров. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Драйвером роста авиаперевозок стало увеличение объема внутренних пассажирских перевозок.

7 декабря свой профессиональный праздник также отмечают специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС РФ. В этот день 105 лет назад, в 1916 году, была создана авиационная технико-эксплуатационная служба. Ее создание связано с тем, что военная авиация, которая участвовала в Первой мировой войне, требовала постоянного технического обслуживания.

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В наши дни специалисты ИАС проверяют технику, которая поступает в военные части с производства или после ремонта, проводят техническое обслуживание самолетов, вертолетов и других систем. В службу входит и наземный персонал, и члены экипажа - бортинженеры, техники, радисты, механики. Подготовка офицеров ИАС проводится в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже.

Справка "РГ"

В России День работника гражданской авиации отмечается 9 февраля. В этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. С тех пор эта дата считается Днем рождения отечественного воздушного флота.

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