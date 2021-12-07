Закон Калининградской области от 6 декабря 2021 года № 27 "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва 02 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 142 828 746,39 тыс. рублей, исходя из:

налоговых и неналоговых доходов в сумме 57 496 374 тыс. рублей согласно приложению № 1;

безвозмездных поступлений в сумме 85 332 372,39 тыс. рублей согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 153 354 304,39 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 10 525 558 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Калининградской области на 1 января 2023 года в сумме 31 763 561,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в валюте Российской Федерации в сумме 1 979 665,8 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внешнего долга Калининградской области на 1 января 2023 года в сумме 1 671,7 тыс. евро, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте в сумме 1 671,7 тыс. евро.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 150 473 722,51 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 153 874 373,71 тыс. рублей, исходя из:

налоговых и неналоговых доходов на 2023 год в сумме 61 338 116 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 62 501 009 тыс. рублей согласно приложению № 3;

безвозмездных поступлений в 2023 году в сумме 89 135 606,51 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 91 373 364,71 тыс. рублей согласно приложению № 4;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 156 493 739,11 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 696 453,31 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 154 002 906,95 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 161 477,11 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 6 020 016,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 128 533,24 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Калининградской области на 1 января 2024 года в сумме 37 773 407,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 1 979 665,8 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 37 891 770,34 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 1 979 665,8 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внешнего долга Калининградской области на 1 января 2024 года в сумме 580,8 тыс. евро, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте в сумме 580,8 тыс. евро, на 1 января 2025 года в сумме 0 евро, включая верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте.

Статья 2. Налоговые отчисления в доходы местных бюджетов по дополнительным, дифференцированным нормативам

1. Установить дополнительные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от налога на доходы физических лиц на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению № 6.

Статья 3. Нормативы распределения доходов по отмененным региональным налогам, сборам, иным обязательным платежам и по невыясненным поступлениям

1. Установить, что в 2022 году в областной бюджет перечисляются региональные налоги, сборы и иные платежи в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативу 100 процентов.

2. Установить нормативы распределения доходов в части иных обязательных платежей и невыясненных поступлений между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования и местными бюджетами на 2022 год согласно приложению № 7.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению № 8 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению № 10 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №11.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 8 755 946,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 202 326,05 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 428 844,89 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме 28 347 019,54 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 910 692,88 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 26 319 535,67 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калининградской области на 2022 год в сумме 11 183 048,76 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 039 831,96 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 14 803 030,5 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объем финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Калининградской области на 2022 год в сумме 7 381 780 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 440 124,31 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7 646 925,48 тыс. рублей.

Статья 5. Условия и особенности предоставления средств из областного бюджета

1. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств по соответствующим расходам областного бюджета до главных распорядителей средств областного бюджета осуществляется Министерством финансов Калининградской области:

1) при отсутствии закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области, устанавливающих расходные обязательства Калининградской области и (или) регламентирующих порядок их исполнения -после принятия соответствующего закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области;

2) по перечню отдельных расходов и в объемах, установленных бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области, - после принятия решения бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области.

2. Установить, что лимиты бюджетных обязательств на плановый период 2023 и 2024 годов не доводятся Министерством финансов Калининградской области по установленному бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области перечню объектов капитального строительства Калининградской области, строительство (реконструкция) которых осуществляется с использованием средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета.

3. Лимиты бюджетных обязательств подлежат приведению в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными настоящим Законом, в срок до 25 октября 2022 года, за исключением лимитов бюджетных обязательств по расходам на бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, а также по расходам, распределяемым на конкурсной основе, и за исключением лимитов бюджетных обязательств, доведение которых осуществляется с учетом требований пункта 1 настоящей статьи.

4. Установить, что Министерство финансов Калининградской области утверждает перечень расходных обязательств Калининградской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в 2022 году из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ, услуг) в случаях согласно приложению № 12.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области и (или) нормативными правовыми актами Калининградской области, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются по результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам устанавливается Правительством Калининградской области.

Статья 7. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

Установить, что в 2022 году из областного бюджета субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, согласно приложению № 13.

Статья 8. Особенности регулирования бюджетных обязательств

1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета, и на основании приказа министра финансов Калининградской области на увеличение бюджетных ассигнований на:

1) оплату заключенных от имени Калининградской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о подтверждении потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

2) предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели в соответствии с постановлениями Правительства Калининградской области о распределении субсидий, принятыми в отчетном году, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях.

2. Объем средств, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, не может в общем превышать сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на счетах по учету средств областного бюджета на 01 января 2022 года, уменьшенную на изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, учтенных настоящим Законом в составе источников финансирования дефицита областного бюджета.

3. Установить, что размер месячных окладов лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, размер окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Калининградской области, размер должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Калининградской области, государственных органов Калининградской области, индексируются на 6 процентов с 1 января 2022 года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на содержание и обеспечение деятельности органов государственной власти Калининградской области, государственных органов Калининградской области.

4. Установить, что в 2022 году фонды оплаты труда органов государственной власти Калининградской области могут быть увеличены за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с учетом перераспределения предусмотренных ассигнований на фонд оплаты труда между органами государственной власти, в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Законом.

5. Установить, что выполнение требований федеральных органов государственного финансового контроля об исполнении представления и главных распорядителей средств федерального бюджета о возврате межбюджетных трансфертов осуществляется по решению бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области за счет доходов областного бюджета.

Статья 9. Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, создаваемым с участием бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета согласно приложению № 14.

Статья 10. Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год в сумме 26 750 749,44 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 254 783,98 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24 597 476,07 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, распределенных настоящим Законом, на 2022 год в сумме 25 751 026,11 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20 195 093,71 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 21 850 488,11 тыс. рублей.

Статья 11. Дотации местным бюджетам

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских (муниципальных) округов на 2022 год в размере 0,697, на 2023 и 2024 годы в размере 0,75.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских (муниципальных) округов на 2022 год в сумме 1 698 350 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 668 359 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 039 238 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанных в первом абзаце настоящего пункта дотаций согласно приложению № 15.

3. Утвердить объем дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100 000 тыс. рублей.

4. Утвердить объем иных дотаций местным бюджетам на 2022 год в сумме 130 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 130 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 200 000 тыс. рублей.

Статья 12. Субсидии местным бюджетам

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Калининградской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению № 16.

2. Утвердить объем субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2022 год в сумме 11 304 934,45 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 319 220,36 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 729 508,22 тыс. рублей.

Установить, что объем субсидий, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может быть изменен по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области "О бюджетном процессе" и (или) статьей 20 настоящего Закона.

Утвердить распределение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов субсидий местным бюджетам (за исключением отдельных субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, и субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) согласно приложению № 17.

Установить, что распределение отдельных субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается постановлениями Правительства Калининградской области.

Статья 13. Субвенции местным бюджетам

Утвердить объем субвенций местным бюджетам на 2022 год в сумме 12 066 957,73 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 235 097,54 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13 069 372,8 тыс. рублей.

Утвердить распределение субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 18.

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 19.

Статья 15. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области

Установить, что платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, подлежат ежемесячному перечислению в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения Калининградской области и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Калининградской области.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2022 году в сумме до 500 000 тыс. рублей, в 2023 году в сумме до 500 000 тыс. рублей и в 2024 году в сумме до 500 000 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Калининградской области.

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются при условии:

1) отсутствия просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Калининградской областью;

2) соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита местного бюджета.

5. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению № 20 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 21.

Статья 18. Государственные внутренние заимствования Калининградской области

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калининградской области на 2022 год согласно приложению № 22 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 23.

Статья 19. Государственные гарантии Калининградской области

1. Утвердить Программу государственных гарантий Калининградской области на 2022 год согласно приложению № 24 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 25.

2. Установить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Калининградской области в 2022 году в сумме 276 968,3 тыс. рублей, в плановом периоде в сумме 506 701 тыс. рублей, за пределами планового периода в сумме 1 773 754 тыс. рублей.

Статья 20. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в объеме 850 000 тыс. рублей на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области, включая мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также иные расходные обязательства, определенные Правительством Калининградской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Калининградской области "О бюджетном процессе", что в ходе исполнения областного бюджета министр финансов Калининградской области вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Калининградской областной Думе на осуществление денежных выплат к Почетной грамоте Калининградской областной Думы, в соответствии с постановлениями Калининградской областной Думы в зависимости от категории получателей между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, между главными распорядителями средств областного бюджета и государственными программами Калининградской области;

3) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления средств субсидий государственным учреждениям на приобретение товаров, работ в сфере информационных технологий;

4) распределение (перераспределение) в соответствии с федеральными законами, законами Калининградской области, указами Губернатора Калининградской области, правовыми актами Правительства Калининградской области бюджетных ассигнований в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в органах государственной власти, государственных органах, казенных учреждениях Калининградской области;

5) распределение (перераспределение) Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов, за исключением случаев перераспределения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты;

6) распределение (перераспределение) Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Калининградской области, на сумму средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также иных безвозмездных поступлений;

7) исполнение требований главных распорядителей средств федерального бюджета и (или) органов государственного финансового контроля Российской Федерации о возврате (перечислении) в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области средств из областного бюджета в федеральный бюджет в связи с совершением бюджетного нарушения;

8) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственной гарантии Калининградской области, на предоставление субсидии некоммерческой организации на исполнение обязательств перед кредитной организацией по кредитному договору в целях недопущения возникновения гарантийного случая по государственной гарантии;

9) заключение с государственными корпорациями и иными юридическими лицами договоров (соглашений), предусматривающих безвозмездные поступления от них в областной бюджет;

10) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Здравоохранение", на предоставление субсидии государственным учреждениям на осуществление медицинской эвакуации;

11) распределение (перераспределение) в соответствии с заявкой главного распорядителя средств бюджета бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере";

12) перераспределение в соответствии с заявкой главного распорядителя средств бюджета бюджетных ассигнований на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по социальному контракту между разделами, подразделами, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

13) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Жилье и городская среда" на предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и субсидий на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

14) распределение (перераспределение) в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Жилье и городская среда" на предоставление субсидии в виде имущественного взноса из областного бюджета специализированной некоммерческой организации Калининградской области "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и субсидии указанной некоммерческой организации на возмещение части затрат на финансовое обеспечение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

15) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Эффективные финансы" на предоставление дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных образований и иных дотаций местным бюджетам на основании постановления Правительства Калининградской области о распределении бюджетных ассигнований;

16) распределение (перераспределение) на основании постановления Правительства Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Социальная поддержка населения" на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности по основному мероприятию "Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений", на предоставление разовой меры социальной поддержки в сфере реализации прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

17) перераспределение на основании решения бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области ассигнований, включая бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предусмотренных настоящим законом, в целях увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калининградской области для финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, для последующего выделения средств в соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калининградской области, установленным Правительством Калининградской области;

18) перераспределение в соответствии с постановлением (распоряжением) Правительства Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Окружающая среда" на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Калининградской области, на предоставление субсидии государственным учреждениям на указанные цели;

19) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе из федерального бюджета, по заявке главного распорядителя средств бюджета в рамках государственной программы Калининградской области "Окружающая среда" на предоставление государственным бюджетным учреждениям Калининградской области субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области, при наличии нормативных правовых актов Калининградской области, учредительных документов, устанавливающих соответствующие полномочия указанных учреждений, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов.

3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным пунктами 1, 2 настоящей статьи, осуществляется в пределах объема расходов областного бюджета, утвержденного настоящим Законом.

4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации.

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Калининградской области, а также для которых правилами их предоставления и распределения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрено требование о соблюдении иного порядка перечисления средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, субъектом Российской Федерации местным бюджетам.

Полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 2022 году осуществляет Управление Федерального казначейства по Калининградской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области.

Статья 21. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







