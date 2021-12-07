Кардиолог назвала продукты для снижения холестерина и чистых сосудов

Присутствие ряда продуктов в рационе способствует снижению уровня плохого холестерина в организме, помогает сохранить сосуды чистыми и уменьшить риск инфаркта на 45%, если следовать простым правилам постоянно. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук, психолог, психосоматолог Анна Кореневич.

Среди продуктов для ежедневного употребления врач выделила несколько групп. Во-первых, это морская рыба любых сортов - от диетической камбалы до жирной семги. Во-вторых, важно присутствие в рационе растительных масел (льняного, конопляного, оливкового) холодного первого отжима. При этом для приготовления пищи, где предполагаются высокие температуры, оптимально рафинированное подсолнечное масло.

По словам кардиолога, каждый день допустимо есть любые овощи кроме картофеля, а также фрукты в целом виде. Но стоит быть осторожнее с виноградом, хурмой, бананами и манго из-за высокого содержания в них природного сахара.

Также в списке продуктов на каждый день нешлифованный рис, овсянка, гречка, горох, чечевица, фасоль, спагетти из муки грубого помола, нежирные сыры, сметана 10-15% жирности, кефир (до 2,5%), ряженка, йогурты без сахара, курица, индейка без кожи, хлеб цельнозерновой.

Среди напитков Кореневич назвала чай и кофе без сахара и сливок, несладкие компоты и, конечно, важно пить достаточное количество чистой воды.

Помимо питания для снижения холестерина и поддержания сосудов важны умеренные и регулярные физические нагрузки.

При планировании тренировок и изменения рациона необходимо проконсультироваться с врачом.