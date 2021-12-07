Кассационный суд на конкретных делах разъяснил пределы самообороны

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказался считать самообороной удар ножом безоружного - пусть даже и агрессивного - человека. Такие правовые позиции выражены в нескольких свежих решениях третьей инстанции.

"РГ" изучила актуальную судебную практику судов кассационной инстанции, в которой так или иначе давались пояснения, что считать самообороной. Принципиальные позиции: нельзя бить ножом безоружного, тем более убегающего человека.

Например, житель Новокузнецка некий Л. ударил ножом сидевшего в кресле родственника. Пострадавший, к счастью, выжил. Суд осудил применившего нож за покушение на убийство и отправил в колонию.

В кассационной жалобе осужденный попытался доказать, что якобы произошла страшная ошибка: он только оборонялся. Между ним и родственником давно летали недобрые искры. И, мол, в тот день вспыхнула такая ссора, что если бы не спасительный удар ножом, кто знает, какая беда случилась бы. Кассационный суд тактично намекнул гражданину, что беда случилась и так. Кровь пролита.

В другом деле житель Красноярска Щ. поссорился с гостем, а когда тот выбежал из квартиры, догнал и ударил ножом. Убил. Суд отправил Щ. на 9 лет в колонию. В ходе разбирательства также возник вопрос о самообороне. Кассационный суд доводы осужденного отклонил.

"Из материалов дела следует, что удары ножом осужденный нанес потерпевшему, когда тот не представлял опасности ни для осужденного, ни для третьих лиц, - сказано в определении Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. - Исследованные доказательства объективно свидетельствуют о том, что осужденный, вооружившись ножом, побежал за убегавшим из квартиры потерпевшим и, настигнув его, причинил смертельные телесные повреждения. Таким образом, версия осужденного о совершении преступления в условиях обороны от действий потерпевшего, а равно при превышении ее пределов, удовлетворению не подлежит, поскольку не соответствует действительности".

Кассационные суды не считают самообороной применение ножа в драке один на один, тем более - если это случилось в пьяной драке

Безусловно, приведенные дела могут показаться слишком очевидными. Но они показывают, насколько часто судам приходится отделять самооборону от обычного насилия.

Есть и не такие однозначные случаи. Например, житель Абакана Д. ранил ножом человека, ударившего его по лицу. Суд отправил Д. на два года в колонию общего режима.

Да, была драка, да, в каком-то смысле потерпевший сам спровоцировал подсудимого. Однако бить ножом безоружного, когда твоей жизни ничего не угрожает, нельзя. Таких правовых позиций придерживаются суды. Как отмечено в определении Восьмого кассационного суда, нижестоящей инстанцией "дана надлежащая оценка действиям потерпевшего, который нанес осужденному не менее одного удара кулаком по лицу, указанные действия обоснованно расценены как противоправное поведение, явившееся поводом для преступления".

В другом деле кассационный суд также разбирался с дракой, где один бил кулаками, а другой в ответ - ножом. Того, кто схватился за нож, осудили. Кассация признала приговор правильным. "В руках у потерпевшего ничего не было, что свидетельствует о том, что у осужденного не было оснований опасаться за свою жизнь и здоровье перед потерпевшим",- сказано в определении.

Напомним, еще несколько лет назад пленум Верховного суда России принял специальное постановление, разъясняющее правила самообороны. Главное: свою жизнь можно защищать всеми способами. Право на защиту дает не только нападение, но даже угроза насилия, опасного для жизни.

Однако - и это тоже подчеркивает Верховный суд - суды каждый раз должны внимательно изучать все обстоятельства.

Анализ практики Верховного суда России и кассационных инстанций позволяет сделать некоторые выводы о том, что считать опасностью, дающей человеку карт-бланш на защиту своей жизни. Реальной может считаться угроза, когда на человека набросились несколько человек. Такое дело было несколько лет назад в практике ВС России. Но драка один на один - как следует из последних решений кассационных судов - такой угрозой не считается. Особенно если это были пьяные драки.

Несколько подобных дел недавно рассмотрел Девятый кассационный суд общей юрисдикции. В одном случае житель Дальнегорска Приморского края убил брата: в ходе застолья между родней пробежала черная кошка. Один брат взял в руки табурет, а другой - нож. Тот, что с ножом, победил в драке. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. В жалобе осужденный уверял, что только оборонялся, когда брат набросился на него с табуретом. Однако Девятый кассационный суд оставил приговор в силе.

В другом деле подрались два собутыльника на Камчатке. Будущий потерпевший оскорбил будущего подсудимого, уронил того на пол и нанес не менее 5 ударов руками, наставил на него пистолет. В ответ подсудимый нанес товарищу не менее 8 ударов ножом. Собутыльник выжил. Однако того, кто бил ножом, отправили в колонию на 7 лет 6 месяцев. Девятый кассационный суд подчеркнул: причина драки в алкоголе. И не стал применять нормы о самообороне.

Зато Верховный суд России не так давно полностью оправдал женщину, на которую набросился с кулаками пьяный муж. "В момент, когда Татьяна В. на столе резала ножом хлеб, Р. развернул ее к себе лицом, запястьем левой руки придавил шею, а правой рукой нанес два удара в область плеч, причинив физическую боль", - пересказывает Верховный суд обстоятельства дела. В ответ она ударила мужа ножом. Один раз. Высокая инстанция обратила внимание, что мужчине не просто напал на женщину, но начал душить. Так что у нее были все основания испугаться за свою жизнь.