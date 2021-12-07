Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание Поклонской "с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

На Украине она подозревается в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В настоящее время Поклонская является послом России в Кабо-Верде. До этого она занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не оставит Поклонскую в покое и будет добиваться ее экстрадиции.

Наталья Поклонская в ответ на слова Кулебы заявила: "Я тоже никогда их не забуду". Она добавила, что те, кто устроил государственный переворот на Украине, разрушили развивающуюся страну.