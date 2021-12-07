Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США

Китай сделал представление США из-за дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. "США должны перестать политизировать спорт, в противном случае это может нанести вред двусторонним отношениям", - говорится в заявлении МИД КНР.

Китайская сторона обещала принять решительные меры в ответ на действия США по бойкоту Олимпийских игр.

Посольство КНР в США назвало решение Вашингтона "показным" шагом и "политической манипуляцией". Присутствие или отсутствие должностных лиц на Олимпиаде "не будет никого волновать" и не повлияет на успешное проведение Игр", отметил представитель дипмиссии Лю Пэнъюй.

Дипломат также подчеркнул, что никаких приглашений в Пекин американским политикам не поступало, так что данный дипломатический бойкот просто "возник из ниоткуда".

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, передает ТАСС.