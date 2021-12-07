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07.12.2021 23:41
Рубрика: Власть

Андрей Кортунов: После саммита РФ и США ожидаю сдвигов в "посольской войне"

Текст: Александр Гасюк
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в комментарии для "РГ" оценил прошедший 7 декабря саммит РФ-США.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

- В позитиве виртуальной встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена, безусловно, сам факт их нового разговора. В целом, если лидеры государств пошли на такой контакт после недавней встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Хельсинки, значит, у них были основания надеяться на какой-то результат.

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Из конкретики стороны отметили существенный и, может быть, даже несколько неожиданный для них прогресс по вопросам кибербезопасности. Это значительное достижение, поскольку, когда эта тема только начинала обсуждаться, многие не верили, что такой диалог вообще может вестись. Поскольку здесь много новых, не до конца ясных факторов, которые существуют в более привычной для России и США сфере контроля над вооружениями.

Надеюсь, что обсуждение всего комплекса вопросов, затронутых президентами еще в Женеве, после этой встречи пойдет активнее. В частности, будут новые сдвиги в "посольской войне". Ведь после Женевы послы России и США вернулись в Вашингтон и Москву, и нельзя исключать новых подвижек.

Понятно, что по вопросу Украины разговор был тяжелый и договориться здесь очень трудно. Думаю, что Байден уже обзванивает своих партнеров и союзников. И рассказывает, как он строго указал Путину на то, что агрессия против Украины "обойдется очень дорого". Конечно, теперь, если никакой "атаки России" не будет, то Байден это запишет себе в актив. При этом сами США в отношении Украины никаких обязательств не несут, поскольку они не подписывали Минские соглашения и не участвовали в Нормандском формате.

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Что касается вопроса о гарантиях нерасширения НАТО на восток, то я не понимаю, откуда эта идея возникла и как ее теоретически возможно реализовать. Всем понятно, что в нынешних условиях таких гарантий быть не может. Даже если предположить, что Байден этого бы захотел, то придется данный вопрос согласовывать со всеми членами НАТО, пересматривать устав альянса и его учредительный договор. И даже если это все сделать, то они могут такое решение впоследствии еще раз пересмотреть - из любого договора можно выйти. И опыт последних 20 лет это наглядно продемонстрировал: договоры по ПРО, ДОВСЕ, РСМД, "Открытому небу" в какой-то момент просто перестали кому-то нравиться.

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