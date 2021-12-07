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07.12.2021 17:47
Рубрика: Общество

Лапина назначена Исполнительным директором Института развития Интернета

Текст: Сусанна Альперина
"РГ" накануне писала о том, что Елена Лапина покидает пост генерального директора холдинга News Media, и на эту позицию выходит Максим Иксанов, ранее занимавший должность генерального директора и главного редактора информационного портала Mash. А уже во вторник, 7 декабря, стало ясно, что Лапина не ушла, как говорится, "в никуда". Она назначена Исполнительным директором автономной некоммерческой организации Институт развития Интернета (ИРИ).

На новой должности Елена Лапина будет отвечать за процесс создания и сопровождения проектов, поддержанных ИРИ. Напомним, что Институт распределяет между создателями контента 10 млрд рублей. И теперь уже видно, что в компании происходят большие изменения - потому что недавно мы писали и о том, что генеральным директором ИРИ был назначен Алексей Гореславский.

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"Елена Лапина - профессионал с большой буквы, она обладает непререкаемой репутацией и колоссальным опытом работы с контентом, взаимодействия как с государственными организациями, так и с независимыми производителями. Её назначение - именно то усиление команды ИРИ, которое позволит решать стоящие перед Институтом амбициозные задачи", - сказал Гореславский, комментируя новое назначение в свою команду.

По его словам, среди прочего в обязанности Елены Лапиной войдёт взаимодействие с Продюсерским советом ИРИ.

"Учёт мнения лучших продюсеров страны и использование лучших практик по созданию социально значимого контента в сети станет одной из важнейших задач, стоящих перед Институтом. Кроме того, мы видим свою миссию в том, чтобы способствовать постоянному диалогу между отраслью и государством по всем вопросам развития сферы веб-контента, включая развитие кадрового и технологического потенциала", - говорит Алексей Гореславский. Продюсерский совет ИРИ был создан в августе этого года, его председатель - я генеральный директор "СТС Медиа", заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.

Справка "РГ":

Елена Лапина родилась 23 января 1975 года в Москве. Окончила факультет журналистики Московского Государственного Социального Университета. Работала в ТРК "Останкино", была главным режиссером канала "ТВ-6 Москва", заместителем генерального продюсера Телекомпании НТВ, директором кинофестиваля "Кинотавр". С 2012 года занимала должность главы отдела взаимодействия с организациями кинематографии Департамента кинематографии Министерства кульутры РФ, с 2013 года была Советником Министра культуры РФ. С 2018 по 2021 год - генеральный директор АО "Ньюс Медиа". В разное время - генеральный продюсер целого ряда проектов, в том числе Театральной премии "Чайка" (1995-2007 годы) и Театрального фестиваля "Чайка" (Ханты-Мансийский Автономный округ) (1999-2004 годы); шоураннер сериалов "Спящие", "Спящие 2", "Свидетельство о рождении", "#DЕТКИ", "NEEDХЕЛП". Лауреат премии "ТЭФИ" 1995 года.

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