Лапина назначена Исполнительным директором Института развития Интернета

На новой должности Елена Лапина будет отвечать за процесс создания и сопровождения проектов, поддержанных ИРИ. Напомним, что Институт распределяет между создателями контента 10 млрд рублей. И теперь уже видно, что в компании происходят большие изменения - потому что недавно мы писали и о том, что генеральным директором ИРИ был назначен Алексей Гореславский.

"Елена Лапина - профессионал с большой буквы, она обладает непререкаемой репутацией и колоссальным опытом работы с контентом, взаимодействия как с государственными организациями, так и с независимыми производителями. Её назначение - именно то усиление команды ИРИ, которое позволит решать стоящие перед Институтом амбициозные задачи", - сказал Гореславский, комментируя новое назначение в свою команду.

По его словам, среди прочего в обязанности Елены Лапиной войдёт взаимодействие с Продюсерским советом ИРИ.

"Учёт мнения лучших продюсеров страны и использование лучших практик по созданию социально значимого контента в сети станет одной из важнейших задач, стоящих перед Институтом. Кроме того, мы видим свою миссию в том, чтобы способствовать постоянному диалогу между отраслью и государством по всем вопросам развития сферы веб-контента, включая развитие кадрового и технологического потенциала", - говорит Алексей Гореславский. Продюсерский совет ИРИ был создан в августе этого года, его председатель - я генеральный директор "СТС Медиа", заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.

Справка "РГ":

Елена Лапина родилась 23 января 1975 года в Москве. Окончила факультет журналистики Московского Государственного Социального Университета. Работала в ТРК "Останкино", была главным режиссером канала "ТВ-6 Москва", заместителем генерального продюсера Телекомпании НТВ, директором кинофестиваля "Кинотавр". С 2012 года занимала должность главы отдела взаимодействия с организациями кинематографии Департамента кинематографии Министерства кульутры РФ, с 2013 года была Советником Министра культуры РФ. С 2018 по 2021 год - генеральный директор АО "Ньюс Медиа". В разное время - генеральный продюсер целого ряда проектов, в том числе Театральной премии "Чайка" (1995-2007 годы) и Театрального фестиваля "Чайка" (Ханты-Мансийский Автономный округ) (1999-2004 годы); шоураннер сериалов "Спящие", "Спящие 2", "Свидетельство о рождении", "#DЕТКИ", "NEEDХЕЛП". Лауреат премии "ТЭФИ" 1995 года.