Лукашенко заявил о неизменной поддержки Сербии и ее народа

Беларусь полна решимости поддерживать Сербию и сербский народ, подтвердил во вторник Александр Лукашенко на встрече с почетным консулом РБ в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем, передает пресс-служба главы государства.

"И мы чувствуем со стороны Сербии эту поддержку. Главное сейчас - выстоять", - подчеркнул президент. "Правильно", - согласился Драгомир Карич. "Чтобы нас на колени не поставили", - продолжил Лукашенко. "Совершенно верно", - вновь подтвердил почетный консул.

Президент РБ передал свои "самые добрые пожелания" Александру Вучичу, подчеркнув, что страны "как были надежными друзьями, так и будут. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ", - заявил Лукашенко.

Белорусский руководитель рассказал, что в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным они часто обсуждают и ситуацию на Балканах. "А на Балканах у нас кто - Сербия, которая была всегда точкой опоры для славянства. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество", - отметил президент РБ.

Он напомнил в этой связи, что Сербия в свое время прошла тяжелый путь. "Мы с тобой это видели воочию - когда сыпались на голову бомбы, когда ломали, бомбили. Трудно было представить - Белград бомбили. Поэтому, пройдя этот тяжелый путь, нам надо обязательно выстоять. Мне кажется, выстоим", - сказал Лукашенко, обращаясь к своему визави.

"Я уверен, - поддержал Драгомир Карич. - Хочу вам передать пожелания здоровья от своей большой семьи. За мужество, за то, что вы делаете для своего народа. Это не только для вашего народа - это делаете для международного права и других государств".