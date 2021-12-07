"Макбет", Нетребко, Абдразаков - Ла Скала откроет сезон в прямом эфире

Первая оперная премьера сезона - "Макбет" - будет показана на сцене Ла Скала 7, 10, 13, 16, 19, 22 и 29 декабря. Главные партии исполнят звезды оперной мировой оперной сцены - Лука Сальси (Макбет), Анна Нетребко (Леди Макбет), Франческо Мели (Макдуф), Ильдар Абдразаков (Банко). За дирижерский пульт в премьерной серии встанет Риккардо Шайи.

Билеты на премьеру были раскуплены задолго до даты спектакля. Однако Ла Скала сделает уникальный подарок всем ценителям оперы по всем миру и покажет трансляцию премьерного спектакля в прямом эфире.

В Италии прямую трансляцию 7 декабря будут вести телеканал Rai, радиостанция Rai Radio 3 и платформа RaiPlay, во Франции и Германии - телеканал Arte, в Японии - NHK. Поклонники оперы в России, США, Канаде, Республике Корея, Индии и странах Европы смогут увидеть премьеру "Макбета" в эфире medici.tv.

Также запланированы прямые трансляции на радиостанциях Германии, Сербии, Хорватии, Латвии, Литвы, Болгарии, Эстонии, Словакии, Румынии. В радиоэфире Испании, Швейцарии, Исландии и Дании опера прозвучит в записи.

Подключились к показу и кинотеатры. Увидеть премьеру на большом экране можно будет в Италии, Испании, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Дании, Финляндии, Ирландии, КНР, Республики Корея и Австралии.

Кстати

20 декабря Ильдар Абдразаков даст сольный концерт на сцене Ла Скала. Четвертый по счету, и это рекорд для российского оперного исполнителя. В программе прозвучат "Отчалившая Русь" Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина, сцены из оперы "Борис Годунов", песни и романсы Модеста Мусоргского. Партию фортепиано исполнит Мзия Бахтуридзе.