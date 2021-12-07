"Макбет", Нетребко, Абдразаков - Ла Скала откроет сезон в прямом эфире

Новости

Собянин подтвердил, что при стрельбе в МФЦ погибли два человека 15:57
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани 15:15
Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской 15:05
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется 14:50
Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2" 14:47
МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях 14:44
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет 14:43
В московском метро поехал первый новогодний поезд 14:43
Беларусь опубликует все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ 14:39
Гражданам РФ будут присылать направление на лечение в клинике через Госуслуги 14:39
Алексей Мазус: Не надо сеять панику из-за "омикрона" 14:39
Греф ответил на слухи о санкциях США против России 14:32
Россияне смогут онлайн получать сведения об объектах собственности 14:20
Россия и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID 14:16
В военном госпитале Владикавказа построили инфекционный корпус 14:07
Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 15:40
Рубрика: Культура

"Макбет", Нетребко, Абдразаков - Ла Скала откроет сезон в прямом эфире

Текст: Наталья Лебедева
Миланский театр Ла Скала 7 декабря откроет сезон 2021/22 премьерой оперы Джузеппе Верди "Макбет" в постановке Давиде Ливерморе. Спектакль будет транслироваться более чем в 40 странах: на телевидении, по радио и в кинотеатрах. В России его можно будет увидеть на платформе medici.tv.
Фото: предоставлено Фондом поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова Фото: предоставлено Фондом поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова
Фото: предоставлено Фондом поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова

Первая оперная премьера сезона - "Макбет" - будет показана на сцене Ла Скала 7, 10, 13, 16, 19, 22 и 29 декабря. Главные партии исполнят звезды оперной мировой оперной сцены - Лука Сальси (Макбет), Анна Нетребко (Леди Макбет), Франческо Мели (Макдуф), Ильдар Абдразаков (Банко). За дирижерский пульт в премьерной серии встанет Риккардо Шайи.

Фото: Предоставлено пресс-службой радио "Орфей"
Дмитрий Миллер сыграет в мультимедиа спектакле "Любовь, сошедшая с экрана"

Билеты на премьеру были раскуплены задолго до даты спектакля. Однако Ла Скала сделает уникальный подарок всем ценителям оперы по всем миру и покажет трансляцию премьерного спектакля в прямом эфире.

В Италии прямую трансляцию 7 декабря будут вести телеканал Rai, радиостанция Rai Radio 3 и платформа RaiPlay, во Франции и Германии - телеканал Arte, в Японии - NHK. Поклонники оперы в России, США, Канаде, Республике Корея, Индии и странах Европы смогут увидеть премьеру "Макбета" в эфире medici.tv.

Также запланированы прямые трансляции на радиостанциях Германии, Сербии, Хорватии, Латвии, Литвы, Болгарии, Эстонии, Словакии, Румынии. В радиоэфире Испании, Швейцарии, Исландии и Дании опера прозвучит в записи.

Подключились к показу и кинотеатры. Увидеть премьеру на большом экране можно будет в Италии, Испании, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Дании, Финляндии, Ирландии, КНР, Республики Корея и Австралии.

Кстати

20 декабря Ильдар Абдразаков даст сольный концерт на сцене Ла Скала. Четвертый по счету, и это рекорд для российского оперного исполнителя. В программе прозвучат "Отчалившая Русь" Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина, сцены из оперы "Борис Годунов", песни и романсы Модеста Мусоргского. Партию фортепиано исполнит Мзия Бахтуридзе.

Фото: предоставлено Фондом поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова

Культура Театр Музыкальный театр В мире Европа Италия Персона: Анна Нетребко

Главное сегодня

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Почему стоит посмотреть и пересмотреть экшен-драму "Летчик"
Гендиректор Большого театра прокомментировал ситуацию с билетами на "Щелкунчик"