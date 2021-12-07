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07.12.2021 06:23
Рубрика: В мире

Мэр Нью-Йорка объявил обязательную вакцинацию работников частного сектора

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

В понедельник мэр Билл де Блазио объявил, что обязательная вакцинация работников частного сектора по всему Нью-Йорку вступит в силу в этом месяце. По его словам, расширение городской программы вакцинации "Ключ к Нью-Йорку" охватит 184 тысячи предприятий. Вакцинация уже необходима работникам больниц и домов престарелых, а также городским служащим, включая учителей, полицейских и пожарных. На прошлой неделе был объявлен мандат на вакцинацию сотрудников частных и религиозных школ.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Де Блазио, срок полномочий которого истекает через несколько недель, сообщил эти новости во время интервью телеканалу MSNBC "Morning Joe". Данная мера вступит в силу с 27 декабря. Мэр Нью-Йорка назвал это "превентивным ударом" по "омикрон"-штамму и потенциальному зимнему всплеску заболеваемости.

Мэр объявил и ряд других новых требований, в том числе о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет для участия во внеклассных мероприятиях, таких как спортивные занятия, музыка и танцы. Требование о начальной дозе вакцины вступит в силу 14 декабря. "Вакцинация - это выход из пандемии, и это смелые, первые в стране меры, призванные побудить жителей Нью-Йорка обеспечить безопасность себя и своих сообществ", - заявил де Блазио. По данным городских властей, почти 6,5 миллиона жителей Нью-Йорка, в том числе 89 процентов взрослых, получили по крайней мере одну дозу вакцины.

По состоянию на понедельник, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 49 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 789 тысяч смертей. По данным CDC, более 199 миллионов американцев - 60 процентов населения страны полностью вакцинированы.

Между тем

Франция и Португалия, два европейских направления, популярные среди американских туристов, были включены Центрами по профилактике и контролю заболеваний (CDC) США в список стран, в которые не рекомендуется путешествовать из-за "очень высокого уровня COVID-19", отмечает ABC News.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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