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07.12.2021 13:32
Рубрика: В мире

Миллиардеру в США пожизненно запретили владеть антиквариатом

Текст: Александр Гасюк
Уникальный для судебной практики США приговор известному американскому миллиардеру и инвестору Майклу Стейнхардту в минувший понедельник вынесен в Нью-Йорке.
Фото: Evan Agostini/AP Фото: Evan Agostini/AP
Фото: Evan Agostini/AP

Согласно заявлению представителя прокуратуры Манхэттена, толстосуму в принудительном порядке придется расстаться с сотнями предметов искусства из своей личной коллекции и всю оставшуюся жизнь даже и не помышлять о приобретении предметов старины.

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Пожизненный запрет на владение артефактами для 81-летнего Стейнхардта в обмен на реальный тюремный срок стал первым в истории подобным судебным прецедентом в США, сообщает ABC News. Причиной необычного наказания стали результаты начатого еще в феврале 2017 года расследования американских властей международной контрабанды антиквариата. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что этот "волк с Уолл-стрит", создавший вокруг себя имидж филантропа и благотворителя, сознательно завладел примерно тысячей предметов старины, которые ранее были похищены и тайком вывезены из 11 стран, а затем вброшены на международный рынок антиквариата без необходимых документов. При том для "заметания следов" имеющих все признаки криминальных сделок знаток финансовых рынков использовал непрозрачные схемы оплаты украденных экспонатов через офшоры на Сейшелах и Мальте.

"Десятилетиями Майкл Стейнхардт демонстрировал оскорбительный аппетит к украденным артефактам, без заботы о законности своих действий, легитимности приобретенных объектов и значительный культурный ущерб, который он причинил своими действиями по всему миру", - заявили в прокуратуре.

Как итог, конфискованные у скупщика краденного почти две сотни артефактов оценочной стоимостью в 70 миллионов долларов вернутся в страны своего происхождения. Так, в Грецию отправится погребальный ларец, датируемый 1400 годом до нашей эры. В Египет, Израиль, Ливан, Турцию и другие государства США обещают передать статуи, золотую церемониальную посуду, фрески и другие бесценные предметы расхищенного культурно-исторического наследия.

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