Минфин хочет открыть онлайн-магазин драгоценностей

Минфин России договорился с белорусским минфином о запуске пилотного проекта по развитию электронной торговли ювелирными изделиями. Цель проекта - развитие совместного экспорта ювелирной продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на мировых рынках, сообщили "РГ" в пресс-службе российского минфина.

Фактически речь идет о создании маркетплейса: архитектуру проекта сделать так, чтобы им могли пользоваться конечные потребители. Предполагается, что на цифровой платформе будут продаваться уже готовые ювелирные изделия.

Ювелирный маркетплейс станет своего рода заменой международным выставкам

"Россия имеет богатую историю создания ювелирных изделий. Потенциал российского рынка позволяет реализовывать изделия за рубеж. Тем более, что за последние годы отечественные мастера, компании вышли на мировой уровень по дизайну и качеству ювелирных изделий. В связи с этим появились запросы от наших ювелиров по выходу на рынки третьих стран для продвижения своей продукции. К сожалению, участие в международных выставках сейчас существенно ограничено, соответственно, ограничен и потенциал выхода на рынки третьих стран", - рассказали в минфине.

В министерстве подчеркивают, что помимо развития экспорта "ювелирный маркетплейс" поможет открыть новые имена российских ювелиров и ювелиров ЕАЭС и поспособствовать развитию отрасли. "К тому же сейчас запущена и внедрена система маркировки и прослеживаемости ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней; по сути, позволяет проследить весь путь изделия: от добычи до готового товара, что обеспечивает защиту подлинности. - "РГ"), которая может дать хорошую основу для расширения цифрового взаимодействия между странами", - добавили в министерстве финансов.