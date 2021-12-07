Минтруд подготовил предложения по компенсации роста цен пенсионерам

Минтруд подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий в связи с высокой инфляцией в нынешнем году. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы. В ходе правительственного часа он рассказал и о ряде других мер, которые готовит ведомство. Свои предложения представили и депутаты - в частности, спикер ГД Вячеслав Володин назвал необходимые шаги для повышения зарплат.

В рамках принятого проекта бюджета на 2022−2024 годы предусмотрена индексация всех пенсий на 5,9%, в то время как инфляция по итогам 2021 года окажется выше, подчеркнул Котяков. В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, напомнил министр. По его словам, соответствующие решения будут предложены уже "в ближайшее время".

Министр также заявил, что систему комплексного ухода за пожилыми распространят на всю Россию. "Речь о системе долговременного ухода за старшим поколением, - уточнил министр депутатам. - В 2021 году в пилотном проекте участвует 24 региона. Благодаря вашим поправкам, в следующем году пилот распространится уже на 34 субъекта. Но такая система нужна повсеместно".

В связи с этим, по его словам, предстоит большая совместная работа по подготовке нормативно-правовой базы по распространению долговременного ухода на всю территорию РФ. Кроме того, необходимо уточнить источники финансирования проекта.

Между тем депутаты настаивали на ряде мер, которые, по их мнению, надо предпринять для улучшения жизни пенсионеров.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обратил внимание министерства на необходимость индексации пенсий работающим пенсионерам. Как подчеркнул глава комитета Ярослав Нилов, до сих пор остается открытым этот вопрос, который вызывает много дискуссий в обществе. Кроме того, он заявил, что депутаты также настаивают на реформировании система перерасчета пенсий для данной категории граждан. "Это максимум три балла. Тоже это вопрос, который требует пересмотра, на наш взгляд", - отметил Нилов.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, в свою очередь, предложил Минтруду разрешить всем гражданам получить свои пенсионные накопления в виде единовременных выплат. Он уточнил, что пока это касается только тех, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности, а также граждан, у которых трудовой стаж недостаточен для назначения страховой пенсии по старости.

Выступая перед депутатами, министр рассказал и о поддержке других категорий граждан. В том числе - семей с детьми. "Сейчас ежемесячно государственной поддержкой охвачено более 7,5 млн детей. То есть каждый четвертый ребенок получает помощь от государства", - сказал он.

В России в настоящее время существует почти 400 различных мер поддержки семьям с детьми, среди них - сертификат на материнский капитал. Со следующего года, в соответствии с поручением президента, его размер будет индексироваться по уровню фактической инфляции, напомнил Котяков. За время действия соответствующей программы эти средства получили почти 12 миллионов россиян. При этом более 80% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, добавил министр. "Мы работаем над упрощением процедуры, - сказал Котяков. - Уже сегодня направить средства на погашение ипотеки можно сразу из банковского приложения".

Однако, как подчеркнула председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат фракции КПРФ Нина Останина, меры поддержки семей с детьми не дошли в некоторые регионы - например, до Хабаровского края, где пособия детям-сиротам - 8 тыс. рублей.

"Вы скажете, что это региональная выплата, но ведь сейчас речь идет о чрезвычайных мерах, и в этой чрезвычайной ситуации регион не справляется с выплатами детям-сиротам - может, тогда подумать и дополнительно хотя бы до МРОТ доплачивать из федерального бюджета?" - предложила Останина. Статистика, по ее словам, уменьшила на 2,6 млн число бедных, но внутри этой цифры по-прежнему "сидят" 80% семей с детьми.

Депутат добавила, что выплата по уходу за инвалидами после 18 лет по-прежнему составляет 1200 рублей.

Председатель комитета предложила министру вместе заняться разработкой социального кодекса, в котором будут прописаны все меры поддержки - от рождения до ухода из жизни.

Еще одно направление касается борьбы с безработицей и мер для роста доходов. Занятость населения в России превысила в октябре показатели до пандемии COVID-19, а уровень безработицы составил 4,3%, заявил министр.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову публиковать данные о средних зарплатах не только по отраслям, но и по регионам.

"Вот смотрите, у граждан справедливо вызывает нарекание и где-то, если хотите, раздражение, когда постоянно публикуются средние заработные платы по той или другой сфере, - пояснил он. - У нас страна огромная, ситуация в регионах разная. Она отличается многократно".

По словам спикера, необходимо показывать минимальную среднюю заработную плату, и максимальную.

Кроме того, Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову подумать над ростом зарплат технических работников бюджетных учреждений. "У нас с вами большое количество людей работает в бюджетной сфере. И есть те, кто работает нянечками, уборщицами, вахтерами, - пояснил он. - У них у всех заработная плата - минимальный размер". Он подчеркнул, что эти сотрудники решают важную задачу, обеспечивая деятельность бюджетных учреждений, но при этом они получают лишь минимальный размер оплаты труда.

Володин предложил продумать и стимулы для бизнеса, чтобы тот повышал зарплаты работникам.