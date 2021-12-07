Минздрав хочет облегчить доступ к новым лекарствам для "Круга добра"

Чтобы обеспечить непрерывность лекарственной помощи тяжелобольным детям, Минздрав предложил облегчить доступ к недавно зарегистрированным за рубежом препаратам для фонда "Круг добра", который создан специально для поддержки таких пациентов.

В течение полугода с даты регистрации иностранного лекарства фонд сможет приобретать его в зарубежной упаковке. Об этом стало известно по итогам заседания коллегии Минздрава по вопросам обеспечения лекарственными препаратами.

Совершенствование механизмов государственной регистрации и доставки лекарств, профилактику их дефицита министр назвал приоритетными задачами здравоохранения.

"Каждый пациент должен быть своевременно обеспечен лекарственным препаратом", - заключил он.

Помимо этого в России расширят минимальный ассортимент лекарств, которые входят в перечень ЖНВЛП (жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов). В него добавят 21 препарат, в том числе 3 противоопухолевых, 2 п- для лечения сахарного диабета и 3 - противовирусных средства.