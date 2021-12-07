Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на строительство дорог

Премьер-министр Михаил Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на реализацию в регионах проектов по строительству и ремонту дорог.

Татарстан получит свыше 1,8 миллиарда для первого этапа Вознесенского тракта в Казани. Дорога обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 "Волга". В Оренбургской области на 1,2 миллиарда рублей отремонтируют дороги и объекты улично-дорожной сети в отдельных населенных пунктах.

Этим же распоряжением на ремонт и строительство автомобильных дорог в регионах перераспределено более 5,2 миллиарда рублей. Средства получат 23 субъекта Федерации.