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07.12.2021 11:16
Рубрика: Власть

Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на строительство дорог

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на реализацию в регионах проектов по строительству и ремонту дорог.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Татарстан получит свыше 1,8 миллиарда для первого этапа Вознесенского тракта в Казани. Дорога обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 "Волга". В Оренбургской области на 1,2 миллиарда рублей отремонтируют дороги и объекты улично-дорожной сети в отдельных населенных пунктах.

Этим же распоряжением на ремонт и строительство автомобильных дорог в регионах перераспределено более 5,2 миллиарда рублей. Средства получат 23 субъекта Федерации.

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