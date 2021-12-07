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07.12.2021 15:41
Рубрика: Власть

Мишустин поручил подготовиться к любому развитию событий в связи со штаммом "омикрон"

Текст: Владимир Кузьмин
По поручению президента правительство завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с распространением COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Необходимость в дополнительных мерах возникла в связи с распространением нового штамма "омикрон". "Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию развития событий", - сказал глава кабмина.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции", - подчеркнул Мишустин. Будут обновлены методические рекомендации по лечению больных коронавирусом с учетом международного опыта.

Регионы глава правительства призвал контролировать ситуацию в системах местного здравоохранения. По словам главы кабмина, необходимо постоянно контролировать запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, а также резерв коек.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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