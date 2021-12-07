На ТВ покажут новые сезоны сериалов "Знахарь" и "Тайны следствия"

Новости

Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на строительство дорог 11:16
В Красноярске открыли мемориальный комплекс города трудовой доблести 11:13
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов 11:09
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США 11:03
В Перми суд продлил арест стрелявшему в вузе студенту 11:02
Снегопад пока не повлиял на график движения поездов МЦД и МЦК 10:57
В России снизилась стоимость авиабилетов 10:46
На Бережковской набережной такси скатилось в реку 10:42
ФСБ задержала в Ярославле 16-летнего анархиста-подрывника 10:25
Британский солдат стал заикой после задания по сдерживанию России 09:53
Новый корабль ВМС Ирана затонул до спуска на воду 09:50
На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших 09:49
Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада 09:38
Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США 09:33
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2" 09:21
Умер легендарный британский рокер Джон Майлз 09:21
В Дании зафиксирован резкий скачок заражений штаммом "омикрон" 09:18
Более 100 млрд рублей направлено на ускоренное расселение аварийного жилья 09:16
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в Новый год 08:43
Аномальные холода ушли из Петербурга 08:11
В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ 08:06
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
К утру 7 декабря снежный покров в Москве подрос на 2-3 см 07:58
Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам 07:35
Овечкин показал рекордную результативность в карьере 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 10:22
Рубрика: Культура

На ТВ покажут новые сезоны сериалов "Знахарь" и "Тайны следствия"

Текст: Сусанна Альперина
Телеканалы раскрыли планы показов на следующую неделю. Для читателей "РГ" выбрала четверку проектов, которые станут событиями и для телевидения, и для зрителей. Это новые сезоны сериалов "Знахарь и "Тайны следствия", фильм о Храме Святого Саввы в Белграде и специальные показы к 100-летию Юрия Никулина.

"Знахарь" возвращается

Новые серии полюбившегося зрителям сериала "Знахарь" с Даниилом Страховым в главной роли - на Первом канале. Продолжение драматической истории блестящего врача-нейрохирурга Павла Андреева. После событий первого сезона проходит шесть лет. Павел Андреев счастлив в семейной жизни, у них с Мариной подрастает сын. Его карьера также идет в гору. Однако, такое положение вещей устраивает далеко не всех, и в первую очередь нового коммерческого директора медицинского центра, Фетисова. Тот проворачивает махинации с новым медоборудованием и обустройством VIP-этажа, и бескомпромиссное сопротивление Андреева мешает ему и очень влиятельным людям. В одночасье прежняя жизнь Павла трагически обрывается… Режиссер Ярослав Мочалов.

Первый канал, 13 - 16 декабря, 21:30

"Тайны Следствия" - 21-й сезон

Есть что-то символическое в том, что в 2021 году выходит 21-й сезон сериала "Тайны следствия". Таких "долгожителей" на нашем ТВ встретишь нечасто. За дело вновь берется самый обаятельный и авторитетный следователь Мария Швецова. В новом сезоне - новые тайны, которые предстоит расследовать подполковнику юстиции Швецовой вместе с командой высококлассных специалистов. Кто причастен к дерзкому убийству бизнесмена, свидетелем которого стал начальник убойного отдела Кораблев , и за что была убита звездная пара известных фигуристов? Кто устроил расправу над дочерью влиятельного предпринимателя, за что лишили жизни гражданина Аргентины, и как произошло загадочное убийство на съемочной площадке фильма? Чтобы раскрыть дела, Марии Сергеевне придется включать свою знаменитую интуицию на полную мощность.

Фото: Скриншот с экрана
На телеканале "Спас" стартовал проект об опыте избавления от алкоголизма

В новом сезоне дочь Марии Сергеевны Злата (ее играет реальная дочь Анны Ковальчук, которую так зовут и в жизни - она росла вместе с сериалом) преподносит маме очередной сюрприз. Вместе со своим молодым человеком Злата начинает вести журналистские расследования. Швецова не приветствует новое увлечение дочери, но девушку не останавливают даже первые стычки с миром криминала…

В личной жизни у Швецовой тоже все непросто. Платонов, наконец, решается сделать Марии Сергеевне предложение, но внезапно на горизонте появляется ее бывший муж - Дмитрий Луганский.

Режиссер: Максим Демченко. В ролях: Мария Швецова, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Вячеслав Захаров, Андрей Шарков, Степан Пивкин, Наталья Ионова, Злата Ковальчук, и другие.

"Россия 1", 13 декабря, 21:20.

Храм Святого Саввы

На НТВ - премьера документального фильма корреспондента Сергея Холошевского "Храм Святого Саввы в Белграде". Для сербов значение святого Саввы трудно переоценить. Благодаря ему сербский народ окончательно утвердился в православии, основы которого помогли им создать свою культуру, сформировать свою идентичность. Он для них и мученик, и герой, и святой одновременно. Как, например, для русских Сергий Радонежский и Александр Невский. Сербы три века ждали возможности построить храм в честь святого Саввы Сербского и возводили его с перерывами более 100 лет. Белградский собор можно сравнить с Храмом Христа Спасителя, его уже называют новой Софией Константинопольской. В 2015 году по просьбе сербского руководства к оформлению внутреннего убранства храма подключилась российская сторона. Именно русские художники создали уникальную мозаику, равной которой нет в мире. История строительства и восстановления храма, его роль в многовековой дружбе между русскими и сербами - в новом фильме НТВ.

НТВ, 15 декабря, 23:50.

Никулин с нами

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения артиста цирка и кино, циркового режиссера, телеведущего, народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина. К этой дате телеканал "Россия К" подготовил специальную программу. 16 декабря в 11:10 и 23:50, 18 декабря в 16:35 в эфире - проект "ХХ век. "Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин" (1986 год). В передачу включены фрагменты фильмов с участием Юрия Никулина. Ведущий - автор телевизионного цикла "Все клоуны", потомственный иллюзионист Игорь Кио. Вступительное слово - артист театра и кино Леонид Ярмольник.

18 декабря в 17:50 - "Война Юрия Никулина". Рассказывает Андрей Миронов-Удалов. Юрий Никулин прошел две войны: финскую и Великую Отечественную. В 1939 году он окончил московскую школу, а осенью получил повестку. Его зачислили в 115-й зенитно-артиллерийский полк и отправили под Ленинград. Через 12 дней началась финская война...

В тот же день в 18:10 в эфире - художественный фильм "Ко мне, Мухтар!". (Мосфильм, 1964). Режиссер Семен Туманов. Роль в этой картине Никулин считал своей первой серьезной работой в кино. После этого фильма в 19:30 премьера документальной картины "Легко ли быть клоуном?". Автор и режиссер Игорь Ушаков пытается понять, в чем феномен всенародной любви к артисту. Фильм создан на основе автобиографической книги Юрия Никулина "Почти серьезно...". В картине принимают участие сын и внук артиста - Максим и Юрий Никулины.

К столетию со дня рождения Юрия Никулина - на Первом канале премьера фильма "Великий многоликий" (18 декабря в 10:15). О нем "РГ" расскажет подробнее ближе к дате рождения великого артиста.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2"
Президент Аргентины привился бустерной дозой "Спутника V"
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине
Почему стоит посмотреть и пересмотреть экшен-драму "Летчик"
Гендиректор Большого театра прокомментировал ситуацию с билетами на "Щелкунчик"