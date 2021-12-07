На ТВ покажут новые сезоны сериалов "Знахарь" и "Тайны следствия"

Телеканалы раскрыли планы показов на следующую неделю. Для читателей "РГ" выбрала четверку проектов, которые станут событиями и для телевидения, и для зрителей. Это новые сезоны сериалов "Знахарь и "Тайны следствия", фильм о Храме Святого Саввы в Белграде и специальные показы к 100-летию Юрия Никулина.

"Знахарь" возвращается

Новые серии полюбившегося зрителям сериала "Знахарь" с Даниилом Страховым в главной роли - на Первом канале. Продолжение драматической истории блестящего врача-нейрохирурга Павла Андреева. После событий первого сезона проходит шесть лет. Павел Андреев счастлив в семейной жизни, у них с Мариной подрастает сын. Его карьера также идет в гору. Однако, такое положение вещей устраивает далеко не всех, и в первую очередь нового коммерческого директора медицинского центра, Фетисова. Тот проворачивает махинации с новым медоборудованием и обустройством VIP-этажа, и бескомпромиссное сопротивление Андреева мешает ему и очень влиятельным людям. В одночасье прежняя жизнь Павла трагически обрывается… Режиссер Ярослав Мочалов.

Первый канал, 13 - 16 декабря, 21:30

"Тайны Следствия" - 21-й сезон

Есть что-то символическое в том, что в 2021 году выходит 21-й сезон сериала "Тайны следствия". Таких "долгожителей" на нашем ТВ встретишь нечасто. За дело вновь берется самый обаятельный и авторитетный следователь Мария Швецова. В новом сезоне - новые тайны, которые предстоит расследовать подполковнику юстиции Швецовой вместе с командой высококлассных специалистов. Кто причастен к дерзкому убийству бизнесмена, свидетелем которого стал начальник убойного отдела Кораблев , и за что была убита звездная пара известных фигуристов? Кто устроил расправу над дочерью влиятельного предпринимателя, за что лишили жизни гражданина Аргентины, и как произошло загадочное убийство на съемочной площадке фильма? Чтобы раскрыть дела, Марии Сергеевне придется включать свою знаменитую интуицию на полную мощность.

В новом сезоне дочь Марии Сергеевны Злата (ее играет реальная дочь Анны Ковальчук, которую так зовут и в жизни - она росла вместе с сериалом) преподносит маме очередной сюрприз. Вместе со своим молодым человеком Злата начинает вести журналистские расследования. Швецова не приветствует новое увлечение дочери, но девушку не останавливают даже первые стычки с миром криминала…

В личной жизни у Швецовой тоже все непросто. Платонов, наконец, решается сделать Марии Сергеевне предложение, но внезапно на горизонте появляется ее бывший муж - Дмитрий Луганский.

Режиссер: Максим Демченко. В ролях: Мария Швецова, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Вячеслав Захаров, Андрей Шарков, Степан Пивкин, Наталья Ионова, Злата Ковальчук, и другие.

"Россия 1", 13 декабря, 21:20.

Храм Святого Саввы

На НТВ - премьера документального фильма корреспондента Сергея Холошевского "Храм Святого Саввы в Белграде". Для сербов значение святого Саввы трудно переоценить. Благодаря ему сербский народ окончательно утвердился в православии, основы которого помогли им создать свою культуру, сформировать свою идентичность. Он для них и мученик, и герой, и святой одновременно. Как, например, для русских Сергий Радонежский и Александр Невский. Сербы три века ждали возможности построить храм в честь святого Саввы Сербского и возводили его с перерывами более 100 лет. Белградский собор можно сравнить с Храмом Христа Спасителя, его уже называют новой Софией Константинопольской. В 2015 году по просьбе сербского руководства к оформлению внутреннего убранства храма подключилась российская сторона. Именно русские художники создали уникальную мозаику, равной которой нет в мире. История строительства и восстановления храма, его роль в многовековой дружбе между русскими и сербами - в новом фильме НТВ.

НТВ, 15 декабря, 23:50.

Никулин с нами

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения артиста цирка и кино, циркового режиссера, телеведущего, народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина. К этой дате телеканал "Россия К" подготовил специальную программу. 16 декабря в 11:10 и 23:50, 18 декабря в 16:35 в эфире - проект "ХХ век. "Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин" (1986 год). В передачу включены фрагменты фильмов с участием Юрия Никулина. Ведущий - автор телевизионного цикла "Все клоуны", потомственный иллюзионист Игорь Кио. Вступительное слово - артист театра и кино Леонид Ярмольник.

18 декабря в 17:50 - "Война Юрия Никулина". Рассказывает Андрей Миронов-Удалов. Юрий Никулин прошел две войны: финскую и Великую Отечественную. В 1939 году он окончил московскую школу, а осенью получил повестку. Его зачислили в 115-й зенитно-артиллерийский полк и отправили под Ленинград. Через 12 дней началась финская война...

В тот же день в 18:10 в эфире - художественный фильм "Ко мне, Мухтар!". (Мосфильм, 1964). Режиссер Семен Туманов. Роль в этой картине Никулин считал своей первой серьезной работой в кино. После этого фильма в 19:30 премьера документальной картины "Легко ли быть клоуном?". Автор и режиссер Игорь Ушаков пытается понять, в чем феномен всенародной любви к артисту. Фильм создан на основе автобиографической книги Юрия Никулина "Почти серьезно...". В картине принимают участие сын и внук артиста - Максим и Юрий Никулины.

К столетию со дня рождения Юрия Никулина - на Первом канале премьера фильма "Великий многоликий" (18 декабря в 10:15). О нем "РГ" расскажет подробнее ближе к дате рождения великого артиста.