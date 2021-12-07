Набиуллина сравнила экосистемы с конгломератами

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis, организованным Банком России, сравнила экосистемы с конгломератами и назвала ключевым моментом защиту данных.

"Нам всем хочется, чтобы новые технологии, которые развиваются, были на пользу человечеству, - отметила Набиуллина. - Есть вещи, которые несколько пугают, и об этом надо говорить. Если человек из-за так называемого социального скоринга (вид скоринга, который оценивает клиента по его социальным характеристикам и прогнозирует его поведение с помощью анализа его присутствия в социальных сетях. Используя такие данные, как пол, возраст, место проживания, должность, длительность работы в одном месте и т. д., им можно присвоить определённые веса. Далее каждого нового клиента на основании его анкеты относят к группе сильно или слабо соответствующей бизнесу - прим. "РГ.") теряет доступ к ключевым товарам и услугам, и вообще ко многим сферам жизни, это пугает. Еще нюанс - мы дали свои данные и получили дополнительную услугу, удобство. Но если вы данные предоставляете к базовым товарам и услугам, не к дополнительным удобствам, то это будет вызывать больше вопросов у людей".

По словам Набиуллиной, если в России будет мир экосистем и метавселенных (постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Взаимодействие может происходить с помощью различных технологических приспособлений, как с помощью традиционных персональных компьютеров, так и с гарнитурами виртуальной и дополненной реальности - "РГ.".), которые дают тебе возможность удовлетворять даже базовые жизненные потребности только в обмен на данные, то человек теряет возможность управлять своей жизнью.

"Сейчас происходят такие изменения, которые влияют сначала на нашу жизнь, а потом на финансовую сферу, - подчеркнула председатель ЦБ. - Происходят титанические изменения. Вот мы обсуждаем экосистемы. Кажется, что это то, с чем мы уже примирились, что мы лучше понимаем, разные модели развиваются, будет конкуренция моделей. Мы уже привыкли считать, что экосистемы наше будущее, это напомнило мне конгломераты в 60-70-е годы. Видим, что с ними случилось. Во многом экосистемы формируются из-за того, что нет легкости перехода. Экосистемы обладают твоими данными, и ты не можешь перенести их другому провайдеру услуг. Мы хотим раскрыть экомистемы, сделать их открытыми, чтобы люди не потеряли контроль над данными. Но если этот вопрос будет решен, может экосистемы не будут обладать преимуществами, которыми они обладают. Метавселенная новая волна, которая меня пугает. Человек, который соткан из чувств, превратится в идеально обработанный цифровой аватар. Развитие технологий не удалось остановить, важно сохранить для человека свободу выбора, чувств, доверие. Защита данных - это ключевой момент, один из краеугольных камней".