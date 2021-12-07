Новости

Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани 15:15
Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской 15:05
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется 14:50
Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2" 14:47
МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях 14:44
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет 14:43
В московском метро поехал первый новогодний поезд 14:43
Беларусь опубликует все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ 14:39
Гражданам РФ будут присылать направление на лечение в клинике через Госуслуги 14:39
Алексей Мазус: Не надо сеять панику из-за "омикрона" 14:39
Греф ответил на слухи о санкциях США против России 14:32
Россияне смогут онлайн получать сведения об объектах собственности 14:20
Россия и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID 14:16
В военном госпитале Владикавказа построили инфекционный корпус 14:07
Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
В Нур-Султане пройдут переговоры по Сирии 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 14:39
Рубрика: Экономика

Гражданам РФ будут присылать направление на лечение в клинике через Госуслуги

Текст: Елена Манукиян

Россияне будут получать направления на высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральные клиники в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказала руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Елена Чернякова, выступая на конференции "Медицина и качество-2021".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Стало известно, сколько аптек могут продавать лекарства удаленно

Она пояснила, что новация в пилотном режиме уже запущена, за 2 недели в личные кабинеты на госуслугах направлено 12 тысяч направлений. По ее словам, услуга станет доступна жителям всей страны с января.

То есть, после того, как федеральная клиника подтвердит готовность принять пациента, она направит ему в личный кабинет на госуслугах через информационную систему ФФОМС электронный документ, в котором будет указана дата госпитализации. "В дальнейшем у пациентов появится сервис обратной связи, чтобы человек мог сообщить, что не сможет быть в назначенное время. В этом случае медорганизация скорректирует дату его госпитализации", - уточнила Чернякова. Уведомление об отказе в госпитализации также поступит через портал госуслуг, подчеркнула она.

Между тем, с 1 января этого года обратится за бесплатной медпомощью в любую федеральную клинику россияне могут как по направлению лечащего врача, так и без него, если своевременно не получили необходимую помощь в территориальной медицинской организации. Это связано с пересмотром их финансирования. Федеральные клиники больше не зависят от страховых компаний и регионального бюджета, а их единственным заказчиком стал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В результате граждане, которым нужна специализированная медицинская помощь, могут получить ее быстрее и на самом высоком уровне.

Экономика Страхование Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Реформа системы медицинского страхования

Главное сегодня

Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Россия и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию