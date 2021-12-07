Гражданам РФ будут присылать направление на лечение в клинике через Госуслуги

Россияне будут получать направления на высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральные клиники в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказала руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Елена Чернякова, выступая на конференции "Медицина и качество-2021".

Она пояснила, что новация в пилотном режиме уже запущена, за 2 недели в личные кабинеты на госуслугах направлено 12 тысяч направлений. По ее словам, услуга станет доступна жителям всей страны с января.

То есть, после того, как федеральная клиника подтвердит готовность принять пациента, она направит ему в личный кабинет на госуслугах через информационную систему ФФОМС электронный документ, в котором будет указана дата госпитализации. "В дальнейшем у пациентов появится сервис обратной связи, чтобы человек мог сообщить, что не сможет быть в назначенное время. В этом случае медорганизация скорректирует дату его госпитализации", - уточнила Чернякова. Уведомление об отказе в госпитализации также поступит через портал госуслуг, подчеркнула она.

Между тем, с 1 января этого года обратится за бесплатной медпомощью в любую федеральную клинику россияне могут как по направлению лечащего врача, так и без него, если своевременно не получили необходимую помощь в территориальной медицинской организации. Это связано с пересмотром их финансирования. Федеральные клиники больше не зависят от страховых компаний и регионального бюджета, а их единственным заказчиком стал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В результате граждане, которым нужна специализированная медицинская помощь, могут получить ее быстрее и на самом высоком уровне.