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07.12.2021 15:34
Рубрика: Экономика

Новогодние туры в Египет подорожали до 30%

Текст: Евгений Гайва
Появление в России нового штамма коронавируса "омикрон", завезенного из Африки, не смутило российских туристов. По мере приближения новогодних дат спрос на туры в Египет растет, цены тоже. По сравнению с ноябрем стоимость новогодних туров выросли на 20-30%, рассказали "РГ" представители туриндустрии.
Фото: Khaled DESOUKI / AFP Фото: Khaled DESOUKI / AFP
Фото: Khaled DESOUKI / AFP

Новый штамм коронавируса, по сообщению Роспотребнадзора, обнаружили в России 6 декабря у двух граждан, вернувшихся из ЮАР. Именно Южная Африка стала эпицентром распространения этого штамма. Единого мнения о степени его опасности среди ученых пока нет. В ВОЗ лишь заявили об "омикроне" как о "вызывающем беспокойство".

Фото: Муса Салгереев/ТАСС
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Новости о коронавирусе никак не повлияли на активность туристов, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Кроме того, сейчас наблюдается повышенная активность туристов на египетском направлении. Снижения числа бронирований нет, продажи туров в Египет, как и по другим направлениям, на Новый год идут стабильно, рассказал "РГ" представитель TUI Россия. При этом, по ряду направлений туроператор даже увеличивает перевозку.

В TEZ TOUR указывают, что в среднем сейчас загрузка пикового периода в зависимости от конкретной даты варьируется от 30% до 60%. Но с каждым днем все больше популярных отелей закрывают бронирования. Пик продаж туров в Египет в компании ожидают с 5 по 15 декабря, то есть за 3-4 недели до вылета. Большинство туристов выбирает отели "четыре - пять звезд" и систему "все включено". Две трети туров имеют длительность 6-8 ночей, что связано с переходом на зимний период, когда туристы предпочитают бронировать более короткие туры, поясняют в компании.

"Стоимость новогодних туров определяется динамическим ценообразованием. Например, в ноябре действовали акции раннего бронирования, по которым приобрести новогодний тур можно было на 30% дешевле", - говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По мере приближения даты начала тура, цены растут. В среднем недельный новогодний тур в Египет на двоих обойдется в 100-150 тысяч рублей. На дальнемагистральных направлениях, таких как Доминикана, Куба, туры на Новый год стартуют от 250 тысяч рублей на двоих, отметил Горин.

Сейчас повышение стоимости новогодних туров по сравнению с ноябрем уже составило около 20%, отмечает президент Союза турагентств Сергей Голов. Дорожает, в первую очередь сегмент "люкс", который больше всего и востребован, добавляет эксперт.

Между тем, в абсолютных значениях турпоток в Египет все же меньше, чем был до пандемии, накладывает отпечаток нестабильная эпидемиологическая ситуация, замечает профессор РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Но всегда есть определенная доля людей, которые на такие вещи не обращают внимания, говорит она. Когда в 2004 году в Таиланде на курорты обрушилось цунами, некоторые из тех, кто могли сдать билеты и отказаться от отдыха все равно поехали, напоминает эксперт.

Зимний сезон традиционно отличается небольшой глубиной бронирования, заранее приобретаются туры на высокие даты, такие как новогодние длинные выходные, отмечают представители туриндустрии. Туры на другие даты бронируются ближе к дате поездки, указывают в компании. Потому о бронированиях на январь-февраль говорить пока рано, указывают в TUI.

В АТОР между тем отмечают, что постепенно туристы начинают бронировать уже даты после Нового года, а в ближайшие дни спрос окончательно сместится на январь.

Экономика Туризм

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