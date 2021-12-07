Официально: у "Шан-Чи" будет сиквел и сериал-спин-офф

Стало известно о заключении многолетнего контракта между Дестином Дэниелом Креттоном и компаниями Disney Marvel Studios и Hulu's Onyx Collective.

Он начинает работу над сиквелом фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Об этом пишет Deadline.

Мировые сборы первого фильма превысили 422 миллиона долларов.

Кроме того, Креттон разрабатывает сериал-спин-офф "Китаец, рожденный в Америке" (American Born Chinese), основанный на графическом романе Джина Луен Янга 2006 года. Это будет комедийный боевик для 20th Television, и кастинг для него может быть объявлен в скором времени. Комикс рассказывает историю Цзинь Вана, обычного подростка, который оказывается втянут в битву китайских мифологических богов.