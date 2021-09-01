Широко известен и всесторонне обшучен - в South Park, например - тот факт, что боссы студии Disney давно не могут спокойно спать из-за навязчивых мыслей о жирненьком рынке Китая. Вскакивают, бывает, по ночам с воплем "Несите нам свои юани!" и потом до утра гуглят "как угодить китайскому зрителю".

Первый прицельный заход на хлебную территорию Поднебесной обернулся конфузом - "Мулан" там не только провалилась, но и обросла весьма неприятными для вотчины Микки Мауса скандалами. И вот компания пошла во вторую атаку, отправив на передовую свой основной актив - Marvel, подразделение, славящееся умением одновременно угождать всем на свете.

И в Marvel принялись с выработанной годами профессиональной тщательностью боевую задачу выполнять, закинув в китайские (ну и все остальные заодно) кинотеатры "Шан-Чи и легенду десяти колец" - не просто какой-нибудь проходной фильм про маловнятного супергероя, а полноценный дебют так называемой "четвёртой фазы" Киновселенной (ретроспективная "Чёрная вдова" не в счёт). Что, однако, отнюдь не мешает ему быть проходным, а герою - маловнятным.

Начинается тут до смешного - а смешного, забегая вперёд, в "Шан-Чи" не так уж много, несмотря на посильные старания сценаристов - похоже на толкиновскую эпопею: вкрадчивый голос рассказывает нам о существовании древних колец, дающих небывалое могущество. Правда, в отличие от Профессора, рассказчики Marvel не особенно вдаются в детали.

Оно и неважно, в общем-то, как и то, что это скорее браслеты, чем кольца. Важно, что обладает ими на протяжении многих веков сердитый китаец по имени Вэньву, который мог использовать их во благо человечества, но вместо этого захватывал власть и территории. Захватывал их Вэньву, захватывал, но вот однажды влюбился в красивую и тоже очень боевую барышню из волшебной деревушки. Остепенился, детишек завёл, перестал злодействовать. А потом, после скоропостижной кончины возлюбленной, распоясался пуще прежнего - да ещё и целую преступную группировку завёл.

Сын его, тот самый Шан-Чи, был воспитан как машина для убийств, но отцовских мизантропических взглядов не разделял, а потому сбежал от него в США. И теперь работает парковщиком в гостинице, стараясь вести жизнь простого обывателя. Но, понятное дело, не тут-то было: на связь выходит сестра Сялин, которая в детстве непрогрессивным папашей во внимание не принималась, но весьма преуспела на стезе боевых искусств в самообразовании. А вслед за ней объявляется группа отморозков, невежливо требующих от Шан-Чи сдать магическую цацку - подарок матери.

Тот отвечает отказом, следует эпическая бойня в лос-анджелесском общественном транспорте - не хуже аналогичной сцены из найшуллеровского "Никто", честное слово. Только богаче, конечно, - с разорванным пополам автобусом и тому подобными кульбитами. Первая половина фильма вообще изобилует бодрыми боевыми сценами, которые точно доставят массу удовольствия любителям олдовых уся-боевиков. В течение этого отрезка зрителя лишь изредка отвлекают от лихой джекичановщины унылым многозначительным бубнежом и утомительно глупыми шутками героини Аквафины - коллеги и подружки Шан-Чи, увязавшейся за ним спасать мир.

Иронично, но "Шан-Чи и легенде десяти колец" сильно вредит то, что это марвеловский фильм. И это несмотря на то, что формально вовлечённость в MCU обозначена очень скупо - пара камео (Бен Кингсли в роли актёра из "Железного человека 3" пытается разбавить квадратный юмор Аквафины, но надоедает ещё быстрее), забавный словесный намёк на Таноса и, конечно, сцена после титров. Незаинтересованный зритель этого всего попросту не заметит.

Сопричастность происходящего к миру ребят с суперспособностями в смешных костюмах проявляется иначе, и особенно это заметно во второй части, когда ситуация становится ровно противоположной: бесконечные занудные телеги о спасении и/или захвате мира, любви, семье и всяком таком, а также плоские как доска шутки отныне только иногда, по капле разбавляются спасительным экшном. И так вплоть до долгожданного финального замеса - бесспорно, очень эффектного, но иного от Marvel и не ждали.

Стопроцентно марвеловским предстаёт и главный антагонист в исполнении Тони Люн Чу Вая. Играет Тони, как ему и положено, замечательно, но с прописанной в сценарии бестолковостью своего героя он ничего поделать не в силах. Говорят этому Вэньву: не ломай стену, ограждающую мир от древнего зла, не там твоей жены, умерла она давно. А он ломает. Все уже собрались и кричат: да не ломай, выпустишь же гигантского монстра, мало всем не покажется, сам костей не соберёшь. А он ломает. С комично тупым упорством. Примерно с таким же, с каким студия Disney ломится на китайский рынок. Сколько монстров ей ещё придётся при этом выпустить на свет божий, страшно представить.

2.5