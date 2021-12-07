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07.12.2021 21:05
Рубрика: Власть

Около 45 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 32 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 45 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах за тот же период сняли с медицинского контроля около 152 тысяч человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 567 военных. У этих военнослужащих с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 729 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Семерых заболевших лечат гражданские медики. Еще 831 человек изолированы на дому.

Сообщается, что шестеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У одиннадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 52 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 199 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 289 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 30,2 тысячи пациентов, из которых более 11,4 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 410 454 человека, сообщили в Минобороны РФ.

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