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07.12.2021 08:58
Рубрика: Общество

"Омикрон" может вытеснить "дельту", сыграв роль живой вакцины

Текст: Ирина Невинная

Штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить более патогенную "дельту", сыграв роль живой вакцины, такую версию выдвинул вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Такому развитию событий может способствовать повышенная заразность вкупе со сниженной патогенностью нового штамма. Поэтому переболевшие им пациенты получат иммунитет и к более болезнетворным вариантам инфекции, объяснил ученый в интервью Ura.ru.

Фото: iStock
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"Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", - сказал Петр Чумаков.

Конечно, пока это не более чем предположение. "Мы посмотрим, как это будет развиваться, надо еще последить, как вытесняет "омикрон" болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии", - отметил Петр Чумаков.

Он также предположил, что с распространением "омикрона" локдауны вводить не потребуется. Введение карантинных мер привязано к возможностям системы здравоохранения, поэтому если новый вариант не будет вызывать большого числа тяжелых случаев заболевания, нагрузка на медучреждения не вырастет, и серьезные карантинные меры просто не понадобятся, - предположил Чумаков.

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