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07.12.2021 02:00
Рубрика: Общество

"Омикрон" обнаружен у двух пассажиров, прибывших из Южной Африки в Россию

Текст: Михаил Загайнов, Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 277(8628)
У двух пассажиров, вернувшихся в Россию в минувшую пятницу из Южной Африки, подтвержден штамм "омикрон". Об этом в понедельник сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что все граждане, которые возвращаются в Россию из ЮАР и сопредельных стран, в обязательном порядке тестируются на коронавирус на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы. Таким образом все прилетающие обязаны пройти карантин.

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В обсерваторах прибывшие проходят ежедневное ПЦР-тестирование. При появлении симптомов респираторной инфекции или положительного ПЦР-теста на коронавирус пациентов уже переводят в боксы инфекционных больниц. По состоянию на понедельник коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР граждан, находящихся на карантине. При этом у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки нахождения в обсерваторе, подтвержден штамм "омикрон". Исследования тестов от других пациентов продолжаются, уточняют в Роспотребнадзоре.

Новый штамм впервые был обнаружен в 20-х числах ноября на юге Африки. ВОЗ сразу же предупредила, что он вызывает опасения. Но пока ученые так и не пришли к единому мнению, насколько более заразен этот вариант коронавируса и насколько тяжелее или легче при заражении им протекает заболевание. Ряд ученых полагает, что он распространяется в разы быстрее. Но есть мнение, что именно этот штамм положит конец пандемии коронавируса, так как вызывает более легкие симптомы заболевания.

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