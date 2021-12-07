"Омикрон" обнаружен у двух пассажиров, прибывших из Южной Африки в Россию

У двух пассажиров, вернувшихся в Россию в минувшую пятницу из Южной Африки, подтвержден штамм "омикрон". Об этом в понедельник сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что все граждане, которые возвращаются в Россию из ЮАР и сопредельных стран, в обязательном порядке тестируются на коронавирус на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы. Таким образом все прилетающие обязаны пройти карантин.

В обсерваторах прибывшие проходят ежедневное ПЦР-тестирование. При появлении симптомов респираторной инфекции или положительного ПЦР-теста на коронавирус пациентов уже переводят в боксы инфекционных больниц. По состоянию на понедельник коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР граждан, находящихся на карантине. При этом у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки нахождения в обсерваторе, подтвержден штамм "омикрон". Исследования тестов от других пациентов продолжаются, уточняют в Роспотребнадзоре.

Новый штамм впервые был обнаружен в 20-х числах ноября на юге Африки. ВОЗ сразу же предупредила, что он вызывает опасения. Но пока ученые так и не пришли к единому мнению, насколько более заразен этот вариант коронавируса и насколько тяжелее или легче при заражении им протекает заболевание. Ряд ученых полагает, что он распространяется в разы быстрее. Но есть мнение, что именно этот штамм положит конец пандемии коронавируса, так как вызывает более легкие симптомы заболевания.