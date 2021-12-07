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Рубрика: В мире

Пентагон: На Аляске завершено строительство радара дальнего обнаружения

Агентство по противоракетной обороне минобороны США завершило сооружение радиолокационной станции с большой дальностью распознавания целей (LRDR). Церемония, посвященная окончанию строительства, состоялась в понедельник на авиабазе Клир (штат Аляска).

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Глава ведомства вице-адмирала ВМС Джон Хилл заявил, что это "невероятно важная веха для защиты США". По его словам, строительство LRDR завершено и теперь специалисты приступают к его испытаниям. Хилл добавил, что новый радар позволит лучше защищать Соединенные Штаты "от угрозы баллистических и гиперзвуковых ракет", пишет ТАСС.

По данным американских военных, радиолокационная станция позволит обнаруживать и отслеживать все существующие классы баллистических ракет, а также заниматься мониторингом спутников или других объектов на околоземной орбите. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году.

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