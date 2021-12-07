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Перечислены приложения, которые опасно держать на компьютере

Текст:   Антон Благовещенский
07.12.2021,  
18:04
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Эксперты из компании Avast предупредили пользователей компьютеров на базе Windows о широком распространении вредоносного ПО для скрытого майнинга криптовалют - Monero, Bitcoin и Ethereum.

Троян-майнер CoinHelper распространяется на торрент-трекерах и "хранилищах софта" под видом различных полезных утилит, включая антивирусы, а также взломщиков для популярных программ, переупакованных игр, читов для них.

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В Avast перечисляют наиболее популярные названия приложений, которые содержат вредоносное ПО: ChromeSetup, MinecraftSetup, Assassin's Creed Valhalla, CyberPunk 2077 Trainer, AmongUs cheats, взломанные версии Adobe Photoshop Lightroom Classic 2021, Microsoft Windows 11, Steinberg Cubase Pro, VMware Workstation 12 Pro, Microsoft Office 2016 Professional Plus.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют устанавливать приложения только из официальных источников.

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