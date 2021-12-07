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07.12.2021 23:30
Рубрика: Власть

Переговоры президентов России и США по видеосвязи продолжались два часа

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8629)
Во вторник, 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по защищенной линии видеосвязи.
Два часа потребовалось президентам России и США, чтобы обсудить все острые вопросы. Фото: РИА Новости Два часа потребовалось президентам России и США, чтобы обсудить все острые вопросы. Фото: РИА Новости
Два часа потребовалось президентам России и США, чтобы обсудить все острые вопросы. Фото: РИА Новости

В самом начале беседы Владимир Путин заявил, что рад видеть Джо Байдена. "Приветствую вас, господин президент", - сказал он . Американский лидер ответил взаимностью и улыбкой: "Рад снова вас видеть". "К сожалению, в прошлый раз на встрече "двадцатки" мы не смогли увидеться лично, но, надеюсь, в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очно", - заметил он. Дальше переговоры продолжались за закрытыми дверями.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Такой формат от личной встречи принципиально не отличается, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Еще при предыдущих администрациях США удалось договориться о создании закрытой линии, но используется она впервые. Путин вышел на телемост из Сочи. На повестке - ситуация вокруг Украины, продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонних отношений. Путин и Байден встречались в июне в Женеве - самое время было обсудить реализацию достигнутых договоренностей, например по кибербезопасности.

Еще одна тема - возможность обсудить идею Владимира Путина по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН. И новая инициатива - взаимные гарантии безопасности. Речь о юридических договоренностях, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах оружейных систем, которые могут угрожать нашей стране.

Байден заранее объявил, что будет говорить про обеспокоенность якобы военной активностью России на границе с Украиной. Он подчеркнул, что не признает ничьих "красных линий". Напомним, Путин не раз говорил, что Россия ищет хороших отношений с США и не собирается нападать ни на кого, но есть "красные линии". Так, полеты бомбардировщиков НАТО на расстоянии 20 км от границ РФ выходят за эти рамки.

Саммит прошел на фоне "информационной истерики" - так назвал нагнетание в западных СМИ Песков. Телекомпания CNN сообщила, что в США якобы планируют жесткие санкции против России. В последнее время на Западе и на Украине звучат заявления о якобы планах вторжения России на украинскую территорию. В Москве эти "утки" и агрессивную риторику расценивают как нагнетание напряженности.

Перед переговорами Песков предупредил не ждать прорывов, это "рабочий разговор в очень сложный период". Отношения России и США - огромные "авгиевы конюшни", и расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно, пояснил он. Говоря о том, что можно считать успехом переговоров, он ответил: "Общение президентов - это само по себе хорошо".

Взгляд из США

Ситуация вокруг конфликта в Донбассе стала центральной, но далеко не единственной темой переговоров президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. Как сообщили в Белом доме, два лидера "провели переговоры по безопасной видеосвязи для обсуждения спектра вопросов двусторонней российско-американской повестки". В частности, Путин и Байден "обсудили вопросы стратегической стабильности, отдельно идущую дискуссию по кибермошенничеству, а также совместную деятельность по региональным проблемам, таким как Иран".

Фото: White House/Handout via REUTERS
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Судя по официальной фотографии американской стороны, во время переговоров с Байденом в ситуационной комнате Белого дома находились госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Основной акцент, как следует из пресс-релиза Белого дома, опубликованного по итогам переговоров, американская сторона сделала на украинской тематике. Байден выразил "глубокую озабоченность" ситуацией, традиционно заявил о "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также призвал к "деэскалации и дипломатии". При этом президент США в основном повторил те домыслы о якобы планируемом "российском вторжении" на Украину, которые уже более месяца циркулируют в западной прессе с подачи анонимных американских источников.

Как отмечается, президенты поручили своим командам поддерживать контакты и работать далее по указанным темам, а Байден намерен делать это "в тесном контакте с европейскими союзниками".

Взгляд из Европы

Александр Рар, немецкий политолог:

- Я думаю, что этот виртуальный саммит был очень полезным. Конечно, нам еще предстоит дождаться более конкретных заявлений по его итогам с обеих сторон, но надеюсь, что он действительно послужит деэскалации. Хотел бы напомнить, что перед прошлым саммитом Путина и Байдена в Женеве многие предсказывали, будто он ни к чему не приведет. Кстати, таких заявлений гораздо больше звучало именно с американской стороны. Многие советовали Байдену не встречаться с Путиным, как до этого то же самое советовали Трампу. В США есть сильная партия "ястребов", которые не хотят разговаривать с Россией. Накануне и в Германии проамериканские, трансатлантические газеты написали, что "в случае войны у России нет шансов против НАТО" - это не дословные цитаты, но суть их такова. Подобных статей не было в западной прессе последние 80 лет, что очень тревожно. Слава богу, они все же не типичны для Запада. Но надо понимать, что такие публикации исходят из американского истеблишмента, из американских мозговых центров, которые используют Украину как таран против России. При этом собственно украинской политикой они не интересуются. Однако американский президент все же несет ответственность за мировую стабильность. Поэтому Байден провел уже вторые переговоры с Путиным. И тот факт, что они затронули в том числе темы, которые к Украине никакого отношения не имеют, свидетельствует о том, что лидеры ищут хотя бы какие-то отдельные треки, направления, где можно конструктивно и прагматично поработать вместе и снизить накал страстей и конфронтацию. Уверен, что они обсуждали и разоружение, и ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Последнее уже подтвердили в Белом доме. Иран - прекрасная площадка для взаимодействия. Я считаю, что это хороший сигнал. Как и то, что президенты общались около двух часов. Значит, это не был разговор угроз. Если бы один другому начал угрожать, то разговор столько бы не продлился. Можно надеяться, что у Москвы и Вашингтона есть конструктивная повестка, и она отрабатывается. А дальше посмотрим.

Подготовили Игорь Дунаевский, Екатерина Забродина

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