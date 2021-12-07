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07.12.2021 13:34
Рубрика: Власть

Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России

Текст: Кира Латухина

В СМИ публикуется очень много вбросов, реагировать на них не надо. Так ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах введения новых санкций против России.

Фото: iStock
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"CNN опубликовали, мы не знаем "утка" это или слив целенаправленный. Я не стал бы реагировать, много всего публикуется. Не видел косвенных подтверждений из Белого дома", - заметил Песков.

"Мы знаем пристрастие американской стороны к санкционным упражнениям и в этом плане их предсказуемость оставляет желать лучшего", - заключил пресс-секретарь президента России.

На вопрос, не омрачили ли заявления по санкциям настрой Владимира Путина перед саммитом с американским лидером Джо Байденом, Песков сказал: "Такое количество огромное "уток" публикуется в СМИ, вбросов. Мы в целом видим, что напряженность в риторике возрастает, но призываем сохранять трезвость, тем более президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя, они говорят всегда де-факто исходя из своих национальных интересов".

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