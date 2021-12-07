Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена

Прорывов от переговоров президентов России и США ждать не надо, их общение - уже само по себе хорошо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, в чем для Кремля будет успех саммита, Песков сказал: "Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора, это рабочий разговор в очень сложный период". "Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и это, конечно, требует личного обсуждения на высшем уровне", - добавил он.

На уточняющий вопрос, что же тогда можно считать успехом переговоров, пресс-секретарь российского лидера ответил: "То, что общение президентов - это само по себе хорошо".