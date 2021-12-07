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07.12.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Петербуржец спас из пожара в многоэтажке двух мужчин, кота и собаку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Главное управление МЧС по Петербургу планирует наградить отважного горожанина по имени Николай Огнев. Он спас из пожара в доме №1 по Смоленской улице двух мужчин, кота и собаку, а также помог эвакуировать маленькую испуганную девочку.

Фото: iStock
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Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, пожарные обнаружили Николая в горящем доме, когда он эвакуировал оттуда жильцов. Все началось с того, что петербуржец, прогуливаясь с собакой, увидел, как из окон дома на улице Смоленской валит дым.

Молодой человек зашел в парадную, выбил дверь горящей квартиры, и ему на руки упал пожилой мужчина. Николай вынес его из парадной. Потом вернулся в горящую квартиру и обнаружил там еще одного человека. Вынес и его.

Николай снова вернулся в квартиру. Она была захламлена, Николай полагал, что там могли оставаться еще люди. Он продолжил поиски. Но вдруг рухнули перекрытия, и мужчина оказался заблокированным в горящей квартире.

Эта история могла бы закончиться совсем по-другому, но тут появились пожарные. Они освободили Николая, нашли в квартире еще одного пострадавшего, вынесли его.

Между тем Николай продолжил помогать пожарным. Из-за возгорания шла эвакуация жильцов дома. В квартире этажом ниже Огнев нашел собаку и кота. Вынес их подальше от дыма, потом пошел дальше обследовать парадную и увидел этажом выше горящей квартиры напуганную девочку. Она никак не хотела выходить. Тогда Николай вкратце рассказал ей про спасенного кота, девочка заинтересовалась и захотела на него взглянуть и лишь тогда согласилась выйти из задымленной парадной.

Спасатели высоко оценили помощь Николая Огнева, ну а сам петербуржец скромно отметил, что любой мужчина на его месте поступил бы также.

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