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07.12.2021 18:37
Рубрика: Общество

Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Запретить одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика могут в России с начала 2023 года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

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"Запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного", - сообщила вице-премьер, уточнив, что срок введения запрета намечен на 2023 год.

В списке кандидатов на запрет - всего 28 позиций. Ранее его представила ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Кроме одноразовой пластиковой посуды и трубочек, в него вошли капсулы от кофе, ватные палочки на пластиковой основе, непрозрачные и цветные бутыли из ПЭТ, некоторые виды упаковки для куриных яиц и для овощей, а также часть видов многослойных пакетов и другие изделия.

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