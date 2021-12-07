Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года

Запретить одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика могут в России с начала 2023 года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

"Запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного", - сообщила вице-премьер, уточнив, что срок введения запрета намечен на 2023 год.

В списке кандидатов на запрет - всего 28 позиций. Ранее его представила ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Кроме одноразовой пластиковой посуды и трубочек, в него вошли капсулы от кофе, ватные палочки на пластиковой основе, непрозрачные и цветные бутыли из ПЭТ, некоторые виды упаковки для куриных яиц и для овощей, а также часть видов многослойных пакетов и другие изделия.