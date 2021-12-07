Победителям зрительского голосования в Москве вручили "Звезду театрала"

Но, как заметил перед началом церемонии, прошедшей в Государственном академическом театре им. Вахтангова, президент премии и редактор журнала "Театрал" Валерий Яков, стоя перед главным призом (фарфоровой статуэткой ручной работы от чешской мануфактуры Rudolf Kampf, изображающей мима в черном костюме с золотой звездой в руках), результаты награждений лучших режиссеров и спектаклей "Звезды театрала" и, например, "Золотой маски" очень часто совпадают.

- Зритель сегодня знающий, насмотренный, образованный и любит театр не меньше членов экспертных советов, - заметил Валерий Яков.

У премии сегодня 18 номинаций - и их увеличение диктуется временем. Уже во второй раз вручалась награда за Лучший арт-проект онлайн (его позавчера получили "Бедные люди", онлайн-сериал БДТ им. Товстоногова). В этом году появились номинации "Лучший любительский театр" и "Лучший русский театр за рубежом" - и в них прослеживалось самое активное голосование. Пандемия урезала гастрольные графики столичных коллективов, и зрители во многих регионах больше стали обращать внимания на свои театры.

Впрочем, ярославский Театр имени Волкова на зрительское невнимание никогда не жаловался: здесь аншлаги - дело привычное. Спектакль "Отцы и дети", поставленный в Ярославле польским режиссером Анджеем Бубенем, получил статуэтку в номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера в России". Сам режиссер на прекрасном русском языке приветствовал зрителей на церемонии с большого экрана.

Народная артистка России Вера Алентова стала по результатам народного голосования лучшей исполнительницей женской роли второго плана в спектакле Театра им. Пушкина "Ложные признания". Актриса тоже появилась на экране. По ее словам, это награждение лишь подтверждает, что зритель сегодня нуждается в театре - нередко даже больше, чем сегодняшний театр в том самом зрителе.

Многие награждения были предсказуемыми - и очень ожидаемыми и той публикой, что сидела и голосовала за мониторами, и той, что присутствовала на церемонии. Зрители бурно приветствовали победу народного любимца Юрия Стоянова в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" за его Деда Славу в сериале "Вампиры средней полосы". Как и Аню Чиповскую, отмеченную в той же номинации ("Кто-нибудь видел мою девчонку?"). А также, конечно, Максима Аверина, сыгравшего Геннадия Счастливцева в "Лесе" Театра Сатиры.

Зритель сегодня знающий, насмотренный, образованный и любит театр не меньше членов экспертных советов

Главными претендентами на победу в номинации "Лучший музыкальный спектакль" стали два лидера, за которых отчаянно голосовали зрители-поклонники. Спектакль Малого театра "1900-й. Легенда о пианисте" - и вахтанговское "Танго между строк". Сцены из этих спектаклей - диалог трубача и рояля из "Легенды о пианисте" и танец под "Мурку" в сопровождении оркестра Евгения Загота из "Танго" - на церемонии стали даже музыкальными паузами между объявлением имен лауреатов.

Статуэтку за "лучший музыкальный спектакль" все-таки взяли вахтанговцы. Пианистом, сыгравшим на церемонии пружинистый регтайм, оказался заслуженный артист России Борис Березовский.

Лучшим драматическим спектаклем и обладателем премии "Звезда театрала" был признан "Король Лир" Юрия Бутусова в Вахтанговском театре. Лучшим режиссером, по мнению зрителей, стал худрук "Сатирикона" Константин Райкин, поставивший мольеровские "Плутни Скапена".

Награждения легендарных актеров и актрис премией в почетной номинации "Легенда сцены" должны было пройти по всей церемонии - как самые торжественные и радостные ее моменты. Среди лауреатов была и народная артистка РСФСР Нина Ургант - ушедшая от нас накануне… Организаторы праздника решили напомнить собравшимся о людях театра, ушедших в этом году. На экране один за другим - знакомые, любимые, родные. Екатерина Градова, Кахи Кавсадзе, Николай Сморчков, Евгений Коренев, Василий Лановой… Придут, конечно, новые "Звезды театрала" - но и эти не погаснут. Останутся с нами. Как частица нас. Стук сердца, шелест крови.