Погасить электронную закладную можно будет из любой точки страны

В шесть с лишним раз увеличилась за последние два года доля ипотечных сделок, которые регистрируются в электронном виде. Об этом рассказала замруководителя Росреестра Елена Мартынова на форуме Finopolis.

Сейчас Росреестр регистрирует в электронном виде 60% ипотечных сделок. В январе 2020 года, до пандемии, их доля была лишь 9%.

Причем каждая третья ипотечная сделка в России регистрируется за 24 часа, рассказала Мартынова. Для этого Росреестр запустил проект "Электронная ипотека за 24 часа". Его протестировали в четырех пилотных регионах, а несколько месяцев назад сервис начал работать во всех регионах страны.

Также Росреестр вместе с ДОМ.РФ и ЦБ приступил к эксперименту по обмену данными для цифровой ипотеки, это ускоряет оборот электронных закладных. Эксперимент планируется завершить к октябрю 2022 года. Процесс оформления ипотечного кредита станет доступнее, а погасить закладную можно будет из любой точки страны, пояснила представитель Росреестра.

Кроме того, Росреестр инициировал проект "Виртуальная комната сделок". Сейчас практически на каждом сайте, у каждой организации есть "личный кабинет". Проект Росреестра позволит объединять личные кабинеты нескольких организаций в едином пространстве для заключения виртуальной сделки. Можно будет при необходимости пригласить нотариуса, риелтора, юриста, кредитную организацию для совершения сделки и подписания договора, рассказала Мартынова.