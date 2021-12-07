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07.12.2021 20:46
Рубрика: Экономика

Погасить электронную закладную можно будет из любой точки страны

Текст: Марина Трубилина

В шесть с лишним раз увеличилась за последние два года доля ипотечных сделок, которые регистрируются в электронном виде. Об этом рассказала замруководителя Росреестра Елена Мартынова на форуме Finopolis.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Сейчас Росреестр регистрирует в электронном виде 60% ипотечных сделок. В январе 2020 года, до пандемии, их доля была лишь 9%.

Причем каждая третья ипотечная сделка в России регистрируется за 24 часа, рассказала Мартынова. Для этого Росреестр запустил проект "Электронная ипотека за 24 часа". Его протестировали в четырех пилотных регионах, а несколько месяцев назад сервис начал работать во всех регионах страны.

Также Росреестр вместе с ДОМ.РФ и ЦБ приступил к эксперименту по обмену данными для цифровой ипотеки, это ускоряет оборот электронных закладных. Эксперимент планируется завершить к октябрю 2022 года. Процесс оформления ипотечного кредита станет доступнее, а погасить закладную можно будет из любой точки страны, пояснила представитель Росреестра.

Кроме того, Росреестр инициировал проект "Виртуальная комната сделок". Сейчас практически на каждом сайте, у каждой организации есть "личный кабинет". Проект Росреестра позволит объединять личные кабинеты нескольких организаций в едином пространстве для заключения виртуальной сделки. Можно будет при необходимости пригласить нотариуса, риелтора, юриста, кредитную организацию для совершения сделки и подписания договора, рассказала Мартынова.

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Росреестр

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