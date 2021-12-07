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07.12.2021 12:57
Рубрика: Экономика

Пользователи смогут сдавать биометрические данные через приложение

Текст: Олег Капранов
Минцифры подготовило законопроект, разрешающий пользователям сдавать биометрические данные удаленно через приложение, без визита в банк или МФЦ. Такая биометрия может быть использована в качестве второго фактора при авторизации на Госуслугах или при предъявлении QR-кода вместо паспорта. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Finnopolis.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы подготовили поправки, которые позволят сдать биометрию через приложение, не приходя ни в МФЦ, ни в банк. Понятно, что по такой биометрии набор услуг будет ограничен", - рассказал Шадаев.

Фото: iStock
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По словам министра, данные полученные таким путем не смогут выступать в качестве полноценного средства идентификации, но вполне могут выступать в качестве второго фактора авторизации на Госуслугах. Это может оказаться чрезвычайно полезным в ситуации роста числа случаев мошенничества с учетными записями на сервисе. В Минцифры рассматривают возможность сделать двухфакторную аутентификацию пользователей обязательной, либо опциональной.

Кроме того, такая биометрия может использоваться в качестве удостоверения личности при предъявлении QR-кода, сообщил Шадаев. Это будет дополнительной мотивацией для пользователей сдавать свои биометрические данные.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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