Пользователи смогут сдавать биометрические данные через приложение

Минцифры подготовило законопроект, разрешающий пользователям сдавать биометрические данные удаленно через приложение, без визита в банк или МФЦ. Такая биометрия может быть использована в качестве второго фактора при авторизации на Госуслугах или при предъявлении QR-кода вместо паспорта. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Finnopolis.

"Мы подготовили поправки, которые позволят сдать биометрию через приложение, не приходя ни в МФЦ, ни в банк. Понятно, что по такой биометрии набор услуг будет ограничен", - рассказал Шадаев.

По словам министра, данные полученные таким путем не смогут выступать в качестве полноценного средства идентификации, но вполне могут выступать в качестве второго фактора авторизации на Госуслугах. Это может оказаться чрезвычайно полезным в ситуации роста числа случаев мошенничества с учетными записями на сервисе. В Минцифры рассматривают возможность сделать двухфакторную аутентификацию пользователей обязательной, либо опциональной.

Кроме того, такая биометрия может использоваться в качестве удостоверения личности при предъявлении QR-кода, сообщил Шадаев. Это будет дополнительной мотивацией для пользователей сдавать свои биометрические данные.