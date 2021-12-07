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Пользователям рассказали о полезной функции WhatsApp для всех

Текст:   Антон Благовещенский
07.12.2021,  
14:01
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В WhatsApp появилась новая функция - исчезающие чаты. Доступ к ней в скором времени получат все пользователи мессенджера.

Нововведение относится только к новым чатам. При создании чата пользователю будет предложено выбрать, через какое время переписка самоуничтожится - через сутки, неделю или 90 дней. Разумеется, есть опция не удалять чаты.

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"Не все сообщения стоит хранить вечно, - написал на своей странице Марк Цукерберг. - Вы можете удалить все новые чаты через 24 часа, семь или 90 дней".

На существующие чаты нововведение не повлияет, отмечает The Verge. Кроме того, опция удаления чата не будет предлагаться при создании групповых чатов.

WhatsApp
Фото: iStock
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