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Рубрика: Экономика

Попова оценила вероятность закрытия границ из-за "омикрона"

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Российская тактика борьбы с распространение коронавирусной инфекции, в частности, с новым южноафриканским штаммом "омикрон", пока не предполагает закрытие границ, но контроль за прибывшими ужесточен. Об этом в эфире "России 1" сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: iStock
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На вопрос о том, как контролировать возвращение граждан из ЮАР и других стран, где зафиксирован рост заболеваемости, учитывая, что прямых рейсов из ЮАР в РФ нет, Попова отметила, что этим занимается погранслужба, которая проверяет наличие соответствующих штампов в паспортах прибывающих.

Если пограничник находит штамп, связывающий гражданина со страной, где есть "омикрон", то он передает эти данные сотруднику Роспотребнадзора, после чего человека с подозрением на заразность увозят в обсерватор. Там он ожидает результатов теста, уточнила Попова.

С 28 ноября Россия ограничила авиасообщение с ЮАР и Ботсваной, где впервые выявили "омикрон"-штамм коронавируса, а также с Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Эсватини, Танзанией и Гонконгом. Первые два случая заражения "омикроном" в РФ были выявлены накануне у двух граждан, прилетевших из ЮАР. Всего с признаками заболевания госпитализированы 24 человека.

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