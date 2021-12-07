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07.12.2021 16:06
Рубрика: Общество

Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России

Текст: Владимир Кузьмин

За прошлую неделю темпы снижения заболеваемости коронавирусом в стране упали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сокращение составило всего 2,9 процента. "Неделей раньше это было минус 8,3 процента", - подчеркнула она.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Показатели заболеваемости растут уже в 11 регионах, отсутствие значимой динамики фиксируется в 17, а снижение продолжается в 57 субъектах Федерации. Коэффициент распространения остается достаточно высоким, он не опускается ниже 1 на протяжении последних 10 дней, отметила Попова.

"Это заставляет нас думать о том, что снимать какие-то ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно, - заявила главный санитарный врач страны. - Эпидситуация остается напряженной. Ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований, правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которая достигнута таким сложными напряженным трудом".

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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