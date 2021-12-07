Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России

За прошлую неделю темпы снижения заболеваемости коронавирусом в стране упали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сокращение составило всего 2,9 процента. "Неделей раньше это было минус 8,3 процента", - подчеркнула она.

Показатели заболеваемости растут уже в 11 регионах, отсутствие значимой динамики фиксируется в 17, а снижение продолжается в 57 субъектах Федерации. Коэффициент распространения остается достаточно высоким, он не опускается ниже 1 на протяжении последних 10 дней, отметила Попова.

"Это заставляет нас думать о том, что снимать какие-то ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно, - заявила главный санитарный врач страны. - Эпидситуация остается напряженной. Ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований, правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которая достигнута таким сложными напряженным трудом".