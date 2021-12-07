Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации

Предприятиям, выпускающим реабилитационную продукцию, частично компенсируют затраты, понесенные при выпуске на рынок новых образцов. На это в ближайшие три года планируется потратить из федерального бюджета более 600 млн рублей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на ежегодном форуме "Надежда на технологии".

"На 2022 - 2024 год мы предусмотрели дополнительно 600 млн рублей, которые планируем потратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с акцентом на радиоэлектронику и медизделия, но в первую очередь они помогут стимулировать выпуск в массовое производство новых видов средств реабилитации", - сказал министр.

Мантуров пояснил, что на адаптацию новых образцов на рынке предприятиям требуется время. Выделенные средства компенсируют им затраты, понесенные именно в этот период. Он также заявил, что номенклатура реабилитационных товаров будет увеличиваться. Кроме того, планируется актуализировать более 100 национальных стандартов по таким изделиям и привести их в соответствие с международными стандартами, чтобы можно было поставлять нашу продукцию на внешние рынки.

"Конечно, в первую очередь, важно обеспечить свой рынок", - подчеркнул министр. По его словам, объемы производства реабилитационных товаров в России ежегодно увеличиваются на 8%. При этом каждый год появляются новые виды такой продукции.