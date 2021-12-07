Путин и Байден начали переговоры по закрытой линии

Президенты России и США начали переговоры по защищенной линии видеосвязи. Формат от личной встречи принципиально не отличается и позволяет говорить на самые закрытые темы, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин вышел на телемост из Сочи, куда он вернулся после визита в Индию. На повестке - ситуация вокруг Украины, продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки, а также темы региональной безопасности - среди них Афганистан, Иран, Ливия, Сирия. Президенты встречались в июне в Женеве, прошло полгода - самое время обсудить реализацию достигнутых договоренностей. В частности, тогда решили начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Еще одна тема - идея Путина по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН. И новая инициатива - взаимные гарантии безопасности. Речь о юридических письменных договоренностях, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах оружейных систем, которые могут угрожать нашей стране. На повестке и пандемия, и борьба с изменениями климата, а также - возможно, ситуация на рынке нефти. Из двусторонних тем еще - ситуация с дипломатическими представительствами.

В свою очередь, Джо Байден намерен говорить про обеспокоенность якобы военной активностью России на границе с Украиной. Американский президент в беседе с журналистами заявил, что не признает ничьих "красных линий" и надеется на долгий разговор в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден сосредоточится на теме Украины. И еще поднимет вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности и региональные темы. Перед переговорами Байден пообщался по телефону с союзниками в Европе, а после беседы с Путиным хочет позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с рассказом об итогах.

Перед переговорами пресс-секретарь российского лидера предупредил - не надо ждать прорывов, это "рабочий разговор в очень сложный период". Отношения России и США представляют собой огромные "авгиевы конюшни", и расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно, пояснил он. В Кремле рассчитывают, что лидеры смогут довести друг до друга свои обеспокоенности и дать на них ответы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не нужно считать саммит площадкой для изложения угроз в адрес России, наоборот, Вашингтон стремится к стабилизации, а не эскалации отношений. Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что встреча будет способствовать "успокоению обстановки" в Европе. Говоря о том, что можно считать успехом переговоров, Песков ответил: "Общение президентов - это само по себе хорошо".