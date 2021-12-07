Путин и Байден надеются на успех переговоров по иранской ядерной программе

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров 7 декабря обсудили положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России отметил важность его полноценного выполнения в изначально согласованных рамках. Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по данному вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения", - говорится в сообщении.

Напомним, седьмой раунд переговоров с участием совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция) по вопросам возобновления действия СВПД стартовал в столице Австрии 29 ноября. Ранее, в ходе весенних переговоров, был составлен подлежащий отмене список санкций США в отношении Ирана, а также определены шаги, которые надо предпринять Исламской республике, чтобы вернуться к ядерной сделке.