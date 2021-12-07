Новости

Россияне смогут онлайн получать сведения об объектах собственности 14:20
РФ и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от коронавируса 14:16
В военном госпитале Владикавказа построили инфекционных корпус 14:07
Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
В Нур-Султане пройдут переговоры по Сирии 13:30
Путин проведет переговоры с премьером Греции в Сочи 13:18
Житель Майкопа осужден на семь лет за подготовку теракта 13:16
Москву очищают от снега 10 тысяч единиц техники и 71 тысяча специалистов 13:09
В Подмосковье украли спортивных лошадей для сдачи на мясо 13:03
ЦБ поддержал создание платформы по защите россиян от мошенников 12:56
Стало известно, сколько аптек могут продавать лекарства удаленно 12:43
Большинство россиян последние два-три года не летали на самолетах 12:41
Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае 12:40
Заболевшим "омикроном" запретили покидать ЮАР 12:32
В ЕС предложили сделать открытой информацию о зарплатах 12:31
Володин: Иммунитет к коронавирусу среди депутатов достиг 94% 12:31
Глава Крыма подтвердил смерть директора представительства "Аэрофлота" 12:24
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей 12:22
Росавиация попросила пилотов не называть аэропорт Сочи Адлером 12:19
Участники будущего правительства Германии подписали коалиционный договор 12:08
Скончался испытатель вертолетов Ми, Герой СССР Гурген Карапетян 11:56
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 13:47
Рубрика: Власть

Путин и Байден обсудят "красные линии"

Текст: Кира Латухина

Президенты России и США собираются обсуждать вопросы, а не заводить отношения в тупик, Владимир Путин не раз говорил, что Россия ни на кого нападать не собирается, но есть "красные линии". Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: iStock
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена

"Очень много эмоциональных экзальтированных заявлений последние дни, они лишены здравого подхода", - сказал Песков. "Очевидно, если президенты идут на разговор, то они нацелены на обсуждение вопросов, а не на то, чтобы заводить дело в тупик", - пояснил он.

Президент Путин неоднократно говорил, что Россия ищет хороших предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать, но есть "красные линии", отметил пресс-секретарь российского лидера, напомнив, что Джо Байден ранее заявлял, что не собирается признавать "красных линий". В том числе это будет обсуждаться, сообщил Песков.

На вопрос, есть ли смысл на фоне жесткой риторики из Вашингтона проводить переговоры, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Смысл есть разговаривать в любом случае - на этом основывается дипломатическое мировоззрение Путина". Российский лидер готов к разговору, но он должен быть взаимоуважительным и учитывать озабоченности друг друга, Путин сможет их выслушать и дать разъяснения, заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США

Главное сегодня

Песков: Законопроект о QR-кодах прорабатывается на экспертном уровне
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе