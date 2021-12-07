Путин и Байден обсудят "красные линии"

Президенты России и США собираются обсуждать вопросы, а не заводить отношения в тупик, Владимир Путин не раз говорил, что Россия ни на кого нападать не собирается, но есть "красные линии". Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очень много эмоциональных экзальтированных заявлений последние дни, они лишены здравого подхода", - сказал Песков. "Очевидно, если президенты идут на разговор, то они нацелены на обсуждение вопросов, а не на то, чтобы заводить дело в тупик", - пояснил он.

Президент Путин неоднократно говорил, что Россия ищет хороших предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать, но есть "красные линии", отметил пресс-секретарь российского лидера, напомнив, что Джо Байден ранее заявлял, что не собирается признавать "красных линий". В том числе это будет обсуждаться, сообщил Песков.

На вопрос, есть ли смысл на фоне жесткой риторики из Вашингтона проводить переговоры, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Смысл есть разговаривать в любом случае - на этом основывается дипломатическое мировоззрение Путина". Российский лидер готов к разговору, но он должен быть взаимоуважительным и учитывать озабоченности друг друга, Путин сможет их выслушать и дать разъяснения, заключил представитель Кремля.