Путин и Байден обсудили борьбу с киберпреступностью

Киберпреступность стала одной из тем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли 7 декабря в видеоформате, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по информационной безопасности с обеих сторон подчеркнуто важное значение активно ведущегося диалога по этой теме. Выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью", - говорится в сообщении.

Отметим, что в июле этого года Владимир Путин и Джо Байден обсудили тему в ходе телефонного разговора и подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности. Было отмечено, что взаимодействие двух держав в этой сфере должно быть постоянным, профессиональным и неполитизированным, с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными госструктурами, в рамках двусторонних юридических механизмов и с соблюдением положений международного права.