Путин и Байден признали неудовлетворительным состояние отношений РФ и США

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе переговоров констатировали, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии", сообщает пресс-служба Кремля.

"Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты", - отмечается в сообщении.

"В целом разговор носил откровенный и деловой характер", - считают в Кремле.